4B yani Bağ-Kur sigortalıların emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan sistem, son olarak 2008 yılında 5510 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. 4B emekli aylık hesaplama nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Emeklilik aylığı hesaplama işlemi sigorta kategorilerindeki farklılıklar sebebiyle her sigorta kategorisi için farklı yollarla hesaplanır. Peki, 4B emekli aylık hesaplama nasıl yapılır? Merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

Bağ-Kur'luların emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan ve 1972 yılından beri süregelen sistem, esaslı olarak 1999 yılında 4447 sayılı Kanun ile değiştirildikten sonra 5510 sayılı Kanun ile ikinci kez değiştirilmiştir. Yani,5510 sayılı Kanuna tabi olarak, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar artık 4(B) BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır.

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

54B'li çalışanların, emekli aylığı hesaplamak için öncelikle (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama) bağlantıya tıklaması ve E-devlet kapısına yönlenmesi gerekiyor. E-devlet sistemini kullanabilmek için, kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir. Bu yöntemler, e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C kimlik kartı ve internet bankacılığı giriş sistemidir. E-devlet giriş yaptıktan sonra, yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

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