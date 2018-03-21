4B nedir? E Devlet’ten 4B emekli aylık bilgisi ve ödeme dökümü görüntüleme

4B eski sistemde BAĞ-KUR'a prim ödeyenler, hizmet akdi olmaksızın kendi adına bağımsız olarak çalışanları kapsayan sistemdir.Peki bu kapsamda kimler çalışmaktadır. 4B'dan emekli olanlar E-Devlet 4B emekli aylık bilgisi sorgulamasını nasıl yapacaklar? İşte yapılması gerekenler...

Gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları ve tarımsal faaliyette bulunanlar da 4B kapsamında kabul edilmektedir.

4B EMEKLİ AYLIK BİLGİSİNE NASIL BAKILIR?

4B emekli aylık bilgisini öğrenmek için öncelikle yapmanız gereken size en yakın bir PTT şubesinden e-Devlet şifresi almaktır. PTT şubesine gittiğinizde üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek alabilirsiniz.

e-Devlet 4B emekli aylık bilgisini öğrenmek istiyorsanız e Devlet’e giriş yaptıktan sonra, (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi)sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan e-Devlet SSK emekli aylık bilgisi sorgulama işleminizi yapabilirsiniz

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifre ilk alındığında PTT personeli size kapalı bir zarfta şifreyi verecektir. Bu şifrenin alımında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Güvenliğiniz için şifrenizi kimse ile paylaşmayınız. Bu şifre ile her türlü E-Devlet sorgulamanızı yapabilirsiniz.