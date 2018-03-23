4C nedir? 4C emekli aylık ödeme ve kesinti bilgisi nasıl sorgulanır?

4C kapsamına giren emekliler e-Devlet Kapısı'ndan yararlanarak güncel aylık ödemeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler. Peki 4C nedir ve bu kapsamda kimler çalışmaktadır? Adım adım yapmanız gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

4C güvencesine sahip emekliler kısaca; TC Emekli Sandığı'na bağlıdır ve devlet memurlarını kapsayan sisteme 4C adı verilir. Yani, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

4C’den emekli olanlar E-Devlet 4C emekli aylık bilgisi sorgulamasını ve ödeme kesintilerini nasıl öğrenecekler? İşte yapılması gerekenlerlerle ilgili adımlar…

4C ÇALIŞANLARININ GÖREV YERLERİ

4C çalışanlar merkez ve taşra teşkilatları ve kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

4C EMEKLİ AYLIK BİLGİSİNİ VE KESİNTİLERİNİZİ NASIL ÖĞRENECEKSİNİZ?

PTT’den alacağınız şifre ve T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet’e giriş yapabilirsiniz. PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir.

e-Devlet 4C emekli aylık bilgisini öğrenmek istiyorsanız ilk olarak, (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi)sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan e-Devlet 4C emekli aylık bilgisi sorgulama ve kesintilerinizle ilgili işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz.

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