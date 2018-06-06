5 cümlede büyük kayıp!

24 Haziran seçimlerine kadar devlet benzin fiyatlarını sabitlemeye devam ederken vergi kaybı yaklaşık 570 milyon TL olacak. 17 Mayıs-6 Haziran arası günlük kayıp 15 milyon TL!

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal 17 Mayıs'tan beri yürürlükte olan benzinde zam oranında ÖTV gelirinden vazgeçilmesi uygulaması sebebiyle devletin 300 milyon TL'lik vergi kaybı yaşadığını söyledi.

2- Eğer 17 Mayıs'ta başlayan bu uygulama 24 Haziran seçimleri sorasına kadar devam ettirilirse masraf yarım milyar TL'yi geçecek.

3- Şu an uygulamanın devam etmesi halinde 24 Haziran sonrasında devletin yaklaşık 570 milyon TL'lik vergi gelirinden vazgeçmesi bekleniyor.

4-17 Mayıs tarihinde İstanbul'da bir litre benzin 6.26, motorin ise 5.69 TL'den satılıyordu.

5-Devlet vatandaş için harcadığı vergi gelirinden vazgeçmeseydi İstanbul’da bir litre benzin litresi 6.45, bir litre motorin ise 5.89'a satılacaktı.

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