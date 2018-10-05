5 Ekim 2018 Altın fiyatları: Bugün çeyrek, gram ve tam altın ne kadar?

Türk yatırımcılarının ve vatadanşlarının en çok takip ettiği konuların başında; altın fiyatları geliyor. Peki özellikle küçük yatırımcının yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, altın güncel fiyatları…
BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın fiyatları bugün 389 liradan satılıyor ve 381 liradan geri bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1.589,00 liradan işlem görürken, 1.565,00 liradan geri alınıyor.
Gram altın satış fiyatı 237 liradan satılırken, 237 liradan geri alınıyor.
ALTIN NERELERDE KULLANILIR?
Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.
Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98'ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun'i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.
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