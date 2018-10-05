5 Ekim 2018 Altın fiyatları: Bugün çeyrek, gram ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında yer almaya devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın satış fiyat 389,00 lira, Cumhuriyet altını 1.589 liradan satılırken, gram altın fiyatları haberimizin içerisinde yer alıyor.

Türk yatırımcılarının ve vatadanşlarının en çok takip ettiği konuların başında; altın fiyatları geliyor. Peki özellikle küçük yatırımcının yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, altın güncel fiyatları…

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatları bugün 389 liradan satılıyor ve 381 liradan geri bozduruluyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1.589,00 liradan işlem görürken, 1.565,00 liradan geri alınıyor.

Gram altın satış fiyatı 237 liradan satılırken, 237 liradan geri alınıyor.