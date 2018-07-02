“5. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” yarışması devam ediyor

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), tasarruf ve yatırım bilincini aşılamak amacıyla düzenlediği “5. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması için başvuru süreci tüm heyecanıyla devam ediyor. Dereceye girenlerin 12.500 TL'ye varan yatırım fonu kazanacağı yarışmaya son başvuru tarihi 14 Eylül 2018.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından toplumu tasarrufa yönlendirmek amacıyla düzenlenen ve gelenekselleşen 5. “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması başvurularını bekliyor.

12 BİN 500 TL DEĞERİNDE YATIRIM FONU

Yarışmada birinci olmayı başaran filmin yönetmeni 12 bin 500 TL değerinde yatırım fonunun sahibi olacak. İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL değerinde yatırım fonu kazandıracak yarışma sonunda ilk 10’a giren yarışmacılar, TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılma imkanı ve 1 yıl süreli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği kazanacak.

TASARRUF VE YATIRIMIN ÖNEMİ İŞLENECEK

“Bulmacalı Senaryo” konseptiyle düzenlenen yarışmada, tasarruf ve yatırımın önemi işlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, aşağıda yer alan 20 kelimeden en az 10 tanesini kullanarak çektikleri 3 dakikayı aşmayan filmlerini 14 Eylül 2018 tarihine kadar www.kameraelindegelecegincebinde.com sitesi üzerinden doldurdukları formla birlikte elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla teslim etmesi gerekiyor. 18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık olan yarışmaya katılmak için herhangi bir ücret ödenmiyor.

Filmde geçmesi gereken 10 kelime aşağıdakilerden seçebilecek:

. Bütçe

· Birikim

· Yatırım

· Birikim ve yatırım hedefi

· Gelecek ve risk

· Yaşam süresinin uzaması

· Emeklilik

· Yatırım vadesi (kısa, orta, uzun)

· Finansal planlama

· Pay (hisse)

· Tahvil

· Borçlanma aracı yatırım fonu

· Hisse senedi yatırım fonu

· Kira sertifikası

· Portföy ve portföy dağılımı

· Bireysel emeklilik

· Aracı kurum

· Portföy yönetim şirketi

· Banka

· Yatırım danışmanı