Çeyrek ve gram altın fiyatları düşüşe geçti! 5 Kasım güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları 15 gündür döviz kurlarındaki dalgalanma sebebi ile düşüşe geçti. Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Yatırımcısının anlık olarak takip ettiği çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde.

Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları son günlerde döviz fiyatlarındaki değişim ile hareketli günler yaşıyor. Gram fiyatı 215 TL civarında işlem gören altında son fiyatlar şu şekilde…

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 215,1337 TL Satış 215,2990 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 344,3700 TL Satış 352,2100 TL

YARIM ALTIN

Alış 686,5800 TL Satış 704,4200 TL

TAM ALTIN

Alış 1.377,4700 TL Satış 1.404,5300 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.427,0000 TL Satış 1.449,0000 TL



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.