5 yıldız merakı pahalıya patladı

Merkez Bankası’nın enflasyon raporlarını lüks otellerde açıklamasının faturası ağır oldu. MB, iki yılda bu toplantılar için 1 milyon lira harcadı.

Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarını açıklamak için kendi boş salonları dururken 5 yıldızlı lüks otelleri tercih etmesi çok pahalıya patladı. SÖZCÜ muhabirinin, “Kamuda tasarruf yapılacağı söylenirken siz neden toplantılarınızı 5 yıldızlı otellerde yapıyorsunuz?” sorusunu yönelttiği Ankara'daki o toplantı için tam 125 bin lira harcandığı ortaya çıktı. Üstelik Merkez Bankası'nın 5 yıldızlı otel toplantıları için ödediği para bununla da kalmamış, son 2 yılda yapılan 8 toplantıya tam 1 milyon 44 bin lira harcandı.

ÇETİNKAYA'NIN 5 YILDIZ AŞKI

Ekim ayı enflasyonu Merkez Bankası'nın (MB) hedeflerini alt üst ederek yüzde 25.2'ye ulaşırken, MB yılda 4 kez enflasyon raporu yayımlıyor. Bu toplantılardan ikisi Ankara'da ikisi de İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Yönetim yeri Ankara olan Merkez Bankası, 2016 yılının Ocak ayına kadar Ankara'daki tüm toplantılarını idare merkezi olarak kullandığı Ulus'taki kendi binasında gerçekleştirdi. İstanbul'daki toplantılar içinse kendi yeri olmadığı için oteller kullanıldı. Bu gelenek 2016'nın Nisan ayında Merkez Bankası başkanlık koltuğuna Murat Çetinkaya'nın oturmasıyla değişti. Çetinkaya, göreve geldiği yılın temmuz ayında başkan olarak yöneteceği ilk Ankara toplantısını idare merkezi binası yerine JW Marriott otelinde gerçekleştirdi. Çetinkaya, o günden bu yana bu toplantılar için kendi binasını hiç kullanmadı. 5 yıldızlı otellerden vazgeçmeyen Başkan Çetinkaya, 2017 yılındaki 4 toplantının tamamını yine lüks otellerde gerçekleştirdi. 2018'in Temmuz sonunda 5 yıldızlı otel toplantılarının 3'üncüsü Ankara'daki Sheraton Oteli'nde yapılırken, SÖZCÜ muhabiri Erdoğan Süzer, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'ya, “Kamuda tasarruf yapıldığı bir dönemde siz neden toplantılarınızı 5 yıldızlı otellerde yapıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Çetinkaya, kamuoyu hassasiyetine rağmen 31 Ekim'deki basın toplantısını İstanbul'da, Shangri-La Bosphorus Oteli'nde gerçekleştirmeyi tercih etti.

8 TOPLANTI YAPTI

Merkez Bankası'nın 5 yıldızlı otellerdeki toplantılar için ne kadar para harcadığı merak ediliyordu. SÖZCÜ, 2017'den bu yana 5 yıldızlı otellerde yapılan 8 toplantının tamamına ödenen parayı tek tek ortaya çıkardı. Merkez Bankası, o sorunun sorulduğu oteldeki toplantı için Momentum isimli bir organizasyon şirketine tam 125 bin lira para ödemiş. Üstelik, geçen ekim ayında İstanbul'da yapılan toplantı için yine aynı şirkete ödenen para 190 bin liraya ulaşmış. Merkez Bankası 2017'deki 4 toplantı için Sege Turizm ve Ultra Turizm şirketlerine toplam 387 bin 250 lira, 2018'deki 4 toplantı için Momentum'un yanı sıra Sege Turizm ve Serenas Turizm şirketlerine 656 bin 750 lira ödemiş. MB'nin 8 toplantı için ödediği fatura ise 1 milyon 44 bin lirayı buldu. İhaleyle organizasyon şirketlerine verilen toplantılar için doğrudan otellerle anlaşma yapılmadığı için maliyetin 3 hatta 4'e katlandığı ifade ediliyor.

SÖZCÜ BÖYLE DUYURMUŞTU

SÖZCÜ muhabirinin Murat Çetinkaya'ya, “Kamuda tasarruf yapılacağı söylenirken siz neden toplantılarınızı 5 yıldızlı otellerde yapıyorsunuz?” sorusunu yönelttiği Ankara'daki Merkez Bankası enflasyon raporu toplantısı için 125 bin lira harcandığı ortaya çıktı. SÖZCÜ haberi 1 Ağustos tarihinde mansetine böyle taşımıştı.