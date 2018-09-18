50 milyarlık gedik açıldı

Ekonomide bir kötü haber de devletin bütçesinden geldi. 8 aylık bütçe açığı da aftan gelen devasa paralara rağmen 50 milyar 762 milyon lirayı aştı.

Kamu bütçesinden ilk 8 ayda 1 milyar 289 milyon liralık örtülü harcama yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-ağustos dönemi bütçe verilerini açıkladı. Resmi verilere göre, dövizde olağanüstü yükselişin yaşandığı ağustos ayında bütçe harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.5, bütçe giderleri yüzde 23.3, bütçe açığı ise yüzde 563 oranında arttı. Böylece geçen yıl sadece 874 milyon lira olan ağustos ayı bütçe açığı bu yıl 5 milyar 801 milyon dolara fırladı. Ağustos ayı bütçe açığının olağanüstü yükselmesinde emeklilere ödenen biner liralık Kurban Bayramı ikramiyesi etkili oldu.

GELİRLER YETMEDİ

Bu yılın ilk 8 aylık döneminde de bütçe giderleri bütçe gelirlerinden daha hızlı artış gösterdi. Ocak-Ağustos döneminde bütçeden 536.5 milyar liralık harcama yapılmasına karşılık gelirler 485.7 milyar lirada kalınca bütçe açığı 50 milyar 762 milyon liraya fırladı. Geçen yılın aynı döneminde ise bütçe açığı 25.2 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti. 8 aylık bütçe artışında iki bayramda emeklilere yapılan toplam 22 milyar lira civarındaki ikramiye ödemeleri etkili olsa da vergi ve diğer kamu alacaklarına uygulanan iki ayrı aftan gelen devasa kaynak bütçe açığındaki olağanüstü artışı frenlemeye yetmedi. Bakanlık, iki aftan ağustos sonu itibariyle bütçeye 36 milyar 26 milyon lira kaynak girişi olduğunu açıkladı.

‘ÖRTÜLÜ’DEN 1.3 MİLYAR HARCANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, harcama yetkisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ait olan bütçedeki gizli hizmet ödeneklerinden ağustos ayında 59 milyon 874 bin lira harcama yapıldı. Örtülü ödenek olarak da bilinen bu kaynaktan ocak-ağustos döneminde yapılan toplam harcamalar ise artış göstererek 1 milyar 289 milyon 56 bin liraya ulaştı. Resmi veriler, örtülü ödenekten yapılan harcamaların 1 milyar 286 milyon 374 bin liralık bölümü çeşitli mal ve hizmet alımları için, geri kalan 2 milyon 682 bin lirası ise sermaye gideri olarak yapıldı.