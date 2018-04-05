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50 milyon kişiden çok daha fazlaymış

Ünlü sosyal medya platformu Facebook, kullanıcı bilgilerinin sızdırılması skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte zor günler yaşamaya devam ediyor. Skandal hakkında yeni bir gelişme de yaşandı. Facebook söz konusu olaydan 87 milyon kişinin etkilenmiş olabileceğini açıkladı.

android-time 09:22 5 Nisan 2018
Haberler Ekonomi
50 milyon kişiden çok daha fazlaymış
Ünlü sosyal medya platformu Facebook, kullanıcı bilgilerinin sızdırılması skandalının ortaya çıkmasıyla birlikte zor günler yaşamaya devam ediyor. Skandal hakkında yeni bir gelişme de yaşandı. Facebook söz konusu olaydan 87 milyon kişinin etkilenmiş olabileceğini açıkladı.

Facebook, 87 milyon kadar kullanıcıya ait verinin Cambridge Analytica araştırma şirketiyle uygunsuz bir biçimde paylaşılmış olabileceğini belirtti. Paylaşıma konu olan kullanıcıların büyük çoğunluğu ABD’de bulunuyor.

Bu açıklama “data sızdırma” iddialarına ilişkin Facebook’un ilk resmi doğrulaması oldu. Test uygulamasını indiren yaklaşık 270 bin kişi kendileri ve arkadaşları hakkındaki bilgileri, araştırmacılarla paylaştı. Bloomberg’de yer alan habere göre bu bilgiler sonra Cambridge Analytica’ya aktarıldı.

Facebook kullanıcılara, kişisel bilgilerinin Cambridge Analytica ile paylaşılıp paylaşılmadığını 9 Nisan’dan itibaren bildirmeye başlayacak.

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