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500 kişilik itfaiye kadrosuna binlerce başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 500 kişilik boş itfaiye eri kadrosu için açtığı sınava tam 11 bin 377 ön başvuru yapıldı. 11 bin 377 kişiden 984’ü sınava katılmaya hak kazandı. 984 kişi, ilk 500’e kalabilmek için bugün dayanıklılık sınavlarında yarışmaya başladı.

Özlem GÜVEMLİ
android-time 15:11 2 Temmuz 2018
Haberler Ekonomi
500 kişilik itfaiye kadrosuna binlerce başvuru
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 500 kişilik boş itfaiye eri kadrosu için açtığı sınava tam 11 bin 377 ön başvuru yapıldı. 11 bin 377 kişiden 984’ü sınava katılmaya hak kazandı. 984 kişi, ilk 500’e kalabilmek için bugün dayanıklılık sınavlarında yarışmaya başladı.

İstanbul İtfaiyesi’nin personel ihtiyacını karşılamak için İBB tarafından açılan sınava 11-25 Haziran 2018 tarihleri arasında 11 bin 377 kişi ön başvuru yaptı.

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Ön başvurudan sonrasında süresi içinde evraklarını teslim eden, boy ve kilo oranı, sürücü belgesi ve aranan diğer şartları taşıyan bin 25 adayın başvurusu kabul edilerek 10 bin 352 kişi elendi. Bin 25 adaydan da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre 984 aday sınava katılmaya hak kazandı.

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DAYANIKLILIK SINAVLARI BAŞLADI

Elenerek gelen 984 itfaiye eri bugün Yenikapı Etkinlik Alanı'nda “dayanıklılık ve yeterlilik sınavları”nda ter dökmeye başladı. 53 kişilik ilk grup tecrübeli itfaiyecilerin hazırladığı parkurda koşma, su sıkma, merdiven çıkma, engelleri atlama, ağırlık taşıma, barfiks ve mekik gibi testlerden geçirildi.

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Adayların grup grup gireceği sınavlar 26 Temmuz günü tamamlanacak. 500 itfaiye eri; KPSS’de 60 ve üzeri puan alan, 30 yaşını geçmemiş ve C sınıfı ehliyeti olan, 1,67’den uzun, boy-kilo arasında 10 puandan fazla fark bulunan 984 aday arasından seçilecek.

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Son güncelleme: android-time 16:4502.07.2018
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