Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin temeli yarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katılacağı törenle atılıyor. Peki Akkuyu ne kadara mal olacak? Türkiye'nin enerji ihtiyacının ne kadarını karşılayacak? İşte 6 maddede Akkuyu Nükleer Santrali.

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temeli, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atılacak.

AKKUYU NGS HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesince start alan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Her biri bin 200 megavat gücünde 4 reaktörden oluşan santralin üretime başlamasıyla Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılaması hedefleniyor.

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından yürütülen projede, devletler arası yapılan anlaşma gereği ilk ünitenin temel atıldıktan 7 yıl sonra devreye alınması planlanırken, Türkiye’nin talebi üzerine bu tarihin 2023 yılına çekilmesi hedefleniyor. Santraldeki diğer ünitelerde birer yıl arayla devreye girecek.

Yakıt türü olarak afif zenginleştirilmiş uranyum dioksit kullanılacak. Güç ünitesi, reaktör adası ve türbin adasından ibaret. Birinci çevrim radyoaktif. Burada reaktör, dört ana devridaim sistemi, dört ana devridaim pompası, dört buhar üreteci ve bir basınçlayıcıdan ibaret. İkinci çevrim radyoaktif değil.

Bu kısım besleme pompaları ve suyu tekrar temizleme sistemi, yüksek basınç ısıtıcıları dahil olmak üzere, buhar üreteci buhar çıkışı, taze buhar hattı, türbin ve türbin buharını tekrar temizleme sistemi, yoğuşturucu pompaları, alçak basınçlı tekrar temizleyen ısıtıcı sistemi, yoğuşturucu sistem, gaz giderici sistem, besleme suyu sistemi mevcut.

Türbinde kompresör ünitesi, besleme suyunun tekrar temizletici ısıtma tesisatı, su- buhar ayırıcıları – buhar ısıtıcıları ile, buhar boşaltma tesisi mevcuttur. , Kendi ihtiyacı için devamlı olmayan ve çevrime kimyasal işlem görmüş ek ısıtılmış su alma sistemi de mevcuttur.

TÜRK KONSORSİYUMU ÇEKİLMİŞTİ

Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumu, yüzde 49 hissesini devralmayı planladığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ortaklığından çekilmişti.

CKK konsorsiyumu 4 bin 800 megavat kapasiteli ve yatırım bedeli 20 milyar dolar olan Akkuyu NGS’ye ortak olma konusunda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ile yaptığı görüşmelerde ticari konularda anlaşmaya varamamıştı.

Akkuyu Nükleer Santralı projesi ilan edildikten bu yana pek çok protesto ile karşılaştı. Çevreciler Mersin Akkuyu’nun doğal güzelliklerinin nükleer santral sebebiyle tehlikede olduğunu söylüyor.