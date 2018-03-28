6 milyonluk lamba çöpe gidecek

Devlet Malzeme Ofisi stoklarında bulunan 6,6 milyon lira değerindeki lambaların ekonomik ömrünü doldurduğu için çöpe gideceği belirlendi. Sayıştay’ın DMO’da yaptığı denetimde, milli servetin heba edildiğini ortaya koyan bir skandal ortaya çıktı.

Raporda, 2017 yılındaki mal stokları çıkışı sonrası, 6,6 milyon TL'lik malzeme kaldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

HAREKETSİZ MALZEMELER

“2017 yılına devreden 31,9 milyon TL tutarındaki ticari mal stoklarının yüzde 31 oranına tekabül eden, 9 milyon 923 bin TL'sinin nakil vasıtalarına ait olduğu görülmektedir. 2015 yılından devren gelen 4,2 milyon TL tutarındaki aydınlatma ve temizlik malzemeleri stokları, yıl içinde 36 milyon lira tutarındaki giriş ve 33,7 milyon TL'lik çıkıştan sonra, 6,6 milyon lira gerçekleşmiş olup, bu stoklar içinde hareketsiz malzemelerin bulunduğu görülmüştür.

BUHARLI LAMBALAR

Malzemenin büyük bir çoğunluğunun; normal, cıvalı, floresan, kompakt lambalar ile yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalardan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu ürünler raf ömrünü doldurup, ticari meta niteliğini kaybetmiştir''