6 trilyon dolarlık ‘siber’ risk dengeleri alt üst edecek

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte her geçen gün artan siber suçların 2021'de 6 trilyon dolar global maliyete ulaşması beklenirken, artan risk karşısında siber sigorta ürünlerine talepte büyük sıçrama yaşanıyor. Aon'un global analizlerine göre siber sigorta primleri artışı diğer prim türlerini geride bırakacak.

Siber suçlar önümüzdeki yirmi yılda şirketlerin karşı karşıya kalacağı en büyük sorunlardan biri olacak. Araştırmalar tarihteki en büyük ekonomik kaynak transferine neden olarak yenilik ve yatırım teşviklerini riske atacağı öngörülen siber suçların 2021’e dek her yıl 6 trilyon dolar global maliyete yol açacağını gözler önüne seriyor.

Artan tehditler ve veri ihlalleri maliyetini önlemek adına şirketler siber saldırılara karşı güvenlik harcamalarını artırırken, Aon’un veri, analiz ve danışmanlık ekibi Aon Inpoint’in mal ve kaza sigortaları piyasası global araştırmasına göre 2021 yılına kadar en hızlı prim büyümesi siber sigorta ürünlerinde görülecek.

SİBER SİGORTA PRİMLERİNDEKİ HIZLI ARTIŞ DİĞERLERİNİ SOLLAYACAK

Aon’un Finansal Risk Sigortalarından sorumlu Direktörü Ayşe Çiftçioğlu, siber güvenlik harcamaları ve siber sigorta primlerindeki artış arasındaki ilişkiyi şöyle değerlendirdi: “Cybersecurity Ventures raporunda, siber güvenlik hizmetleri ve ürünlerine yapılan global harcama tutarının 2017’den 2021’e kümülatif olarak artarak 1 trilyon doları aşacağı öngörülüyor.

Bu harcamalar siber sigorta ürünlerine olan talebi de beraberinde getirecek. Özel, kamu ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların 2013-2017 arası sigorta satın alımlarına ve 2021’e kadar sigorta alım tahminlerine yer veren Aon’un global çalışmasına baktığımızda geçtiğimiz beş yılda, siber sigorta primlerinde yıllık yüzde 23’lük bir büyüme gerçekleştiğini görüyoruz. Rapor 2021’e dek dünya genelinde siber sigorta primlerinin yüzde 141,1’lik yıllık bileşik büyüme oranıyla 4 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Siber risklerin odak noktası haline gelmesinin ve bu prim büyümesinin arkasında şirketlerin maddi olmayan varlıklarını korumaya çok daha fazla önem vermeye başlamalarının yanı sıra siber saldırıların neden olacağı iş durması risklerinden bilançoları korumaktan tutun kişisel verilerin korunması gibi günden güne sürekli değişen mevzuata ilişkin düzenlemelere kadar çeşitli nedenler var.”

EN ÇOK SALDIRI SAĞLIK, İMALAT VE FİNANSAL HİZMET SEKTÖRÜNDE

Sektörel dağılım incelendiğinde ise finansal kurumlar, madencilik, teknoloji ve medya sektörünün siber güvenlik sigorta ürünlerinde diğer sektör segmentlerine göre daha hızlı büyümesinin öngörüldüğüne dikkati çeken Çiftçioğlu, araştırmalara göre 2015’te en çok siber saldırıya maruz kalan sektörler olan sağlık, imalat, finansal hizmetler, kamu ve ulaşım sektörlerinin 2018’de de en çok saldırıya maruz kalacağı tahmin edilen potansiyel saldırı sektörleri olacağını söyledi.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARINA TALEP 6 MİLYON ADEDE ULAŞACAK

Bu ciddi tehdit karşısında siber güvenlik uzmanlarına olan talebin de Palo Alto Networks Araştırma Merkezi verilerine göre 2019’a kadar dünyada 6 milyon adede ulaşmasının beklendiğini ifade eden Çiftçioğu “Bu çok önemli bir istihdam ve insan kaynağı demek. Siber güvenlik sektöründe en az harcama yapılan alanın çalışanları siber saldırı tehditlerini tespit etme ve bu saldırılara karşı savunma faaliyetleri konusunda bilinçlendirmeye yönelik eğitimler olduğu belirtiliyor. Bu eğitimlere kaynak ayrılması çok büyük önem arz ediyor. Yaşanan kötü tecrübelerin şirketleri her yönüyle etkilediğini görüyoruz. Bu sebeple saldırılarla mücadele tüm çalışanları kapsamalı.” şeklinde konuştu.