60 yıl sonra ilk kez yaşandı, zeytin üreticisi çaresiz!

Marmarabirlik, rekoltesini tespit ettiği ve alacağını taahhüt ettiği zeytini almayı durdurdu. Zeytin rekoltesi düşük olduğu halde Marmarabirlik’in alım yapmamasını şaşkınlıkla karşılayan üreticiler, çaresiz bir bekleyiş içindeler. Konuyla ilgili Marmarabirlik Kooperatifi Başkanı Ali Bulut, Sarıbal'ın Afrin'den zeytin alımı gerçekleştirdiğini ispat etmesi halin de Genel Başkan Hidamet Asa'nın istifa edeceğini söyledi.

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Fıstıklı köyünde zeytinini toplayan çiftçileri ziyaret ederek ürünleri inceleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yakın zamanda Afrin'den zeytin alımı yapan Marmarabirlik'in hastalık bahanesiyle alımları durdurması üzerine çiftçinin çaresiz kaldığını belirtti. Sarıbal, geçen yıla göre 50 tonun üzerinde rekolte düşüklüğü olduğu halde Marmarabirlik zeytin alımını durdurduğunu, söz verdiği alımı yapmadığını söyledi.

Her yıl ürününü zaman kaybetmeden Marmarabirlik'e sattıklarını söyleyen üretici Mustafa Arıkan, “60 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Marmarabirlik alım yapacağını söylediği için depolarımızı kapattık. Toplamazsak daha kötü. Toplasak zeytinimizi saklayacağımız yerimiz de yok” diyerek çaresizliklerini dile getirdi.

“Aylardan beri uğraştık. Bütün yıl buna baktık. 15 bin TL’ye yakın masraf ettik. Damlamasıdır, budamasıdır, gübresidir, ilacıdır… Hala çalışıyoruz. Marmarabirlik almıyor. Zeytin elimizde kaldı.” diyen Mustafa Arıkan, zeytinde mantar olduğu iddiası ile alımı durdurduğunu açıklayan Marmarabirlik'in gerekçesinin ikna edici olmadığını söyledi.

Fıstıklı köyü üreticilerinden Ceylan Arıkan ise, “Bu yıl zeytin diğer yıllardan çok daha iyi. Zeytinde hastalık yok. Tam tersine çok iyi bir ürün var. Her yıl çöp gibi zeytini alan Marmarabirlik, şu anda zeytinde mantar var deyip alım yapmıyor. Bu doğru değil. Gelip baksınlar. Zeytin hasta değil. Her sene Marmarabirlik bu köyden zeytin alıyordu, bu sene almıyor. Hasta olan zeytin zaten elekten geçiriliyor. Birliğe verdiğimiz üründe hastalık olması mümkün değil” diyerek karara tepki gösterdi.

KRİZ FIRSATÇILIĞI

Marmarabirlik'in ekonomik krizi fırsata çevirmeye çalıştığını kaydeden üreticiler, sofralık zeytini yağlık alarak fiyatı düşürmeye çalıştığından şüpheleniyor. “Hepimizin bankalara kredi borcu var. Traktör borcu var. Mağdur durumdayız” diyen üreticiler, paydaşı oldukları Marmarabirlik'in zeytin alımı yapmaması durumunda üreticilerin iflas edeceğini belirttiler.

AFRİN'DEN ZEYTİN ALDILAR, ÜRETİCİYİ OYALIYORLAR

Konuyu Marmarabirlik yönetimi ile görüşeceğini ve ardından TBMM gündeme taşıyacağını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ziraat Mühendisi Orhan Sarıbal, ‘Biz her yıl biliriz. Zeytinde kısmen mantar da, zeytin sineği de, vurukta olur. Ama burada gördüğümüz ürünlerde hiç birine rastlamadık. Bunun mazereti olamaz. Marmarabirlik'e şu soruyu sormak lazım; Yurt dışından zeytin mi geliyor? Afrin'den 52 bin ton zeytin alındığını biliyoruz. Marmarabirlik Başkanı'nın o bölgeye gittiğini biliyorum. Halkın 50 bin ton zeytininin alınacağını kamuoyuna duyurdular. Çiftçi olarak söylüyorum, burada bu zeytinin alınmamasına neden olacak hiçbir gerekçe yoktur. Bu zeytin pırıl pırıl ve çok da güzel. Marmamabirlik'in sahibi zeytin üreticisidir. Marmarabirlik'in görevi üreticinin sıkıntısını gidermektir. Koşullar ne olursa olsun taahhüt ettiği zeytini almalıdır 'dedi.

“İSPAT ETSİN, ONURLU BİR ŞEKİLDE İSTİFA ETMEYE HAZIR”

Marmarabirliğe bağlı 8 Kooperatif Başkanı, Gemlik’in Atatepe Tesislerin de bugün ortak bir basın açıklaması yaptı. Kooperatif başkanları adına konuşan İznik Marmarabirlik Kooperatifi Başkanı Ali Bulut, Sarıbal’ın Afrin’den zeytin alımı gerçekleştirdiğini ispat etmesi halin de Genel Başkan Hidamet Asa’nın istifa edeceğini söyledi.

Başkan Ali Bulut, açıklamasının devamında şunları söyledi. “Son günlerde bazı siyasi çevrelerce Marmarabirliğin Afrinden zeytin aldığına dair açıklama yapılmıştır. Sayın başkanımız Hidamet Asa, konuyla ilgili açıklamasında eğer Afrin’den 1kg. dahi olsa zeytin alındığını ispat etsinler onurlu bir şekilde başkanlıktan istifa edeceğini beyan etmiştir. Bundan öte söylenecek bir cümlede yoktur. Marmarabirliğe bağlı olan sekiz kooperatif başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak başarılı çalışmalar yürüten birlik başkan ve yönetim kurulumuza güvenimiz tamdır. Eğer iddialar ispatlanır ise bizde sekiz kooperatif olarak istifaya hazırız. Olmayan ticareti varmış gibi gösterenlerin amaçlarının ne olduğunuda anlamış değiliz.