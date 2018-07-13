65 yaş aylığı ne kadar? 2018 Yaşlılık aylığı şartları ve başvurusu…

Emekli olabilmek için gereken prim günü sayısını tamamlamayanlara, aylık geliri düşük olanlara ve hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan kişilere Devlet 65 yaş aylığı veriyor. 65 yaş aylığı ne kadar? 65 yaş aylığı şartları ve başvurusu...

65 yaş üstü sosyal güvencesi olmayan yaşlılara gelir imkanı veren yaşlılık aylığı da zamlandı. 2018 yılında 600 bin civarında olan 65 yaş üstü yaşlılara ödenen yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı şartları ve başvurusu ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

65 YAŞ MAAŞI NE KADAR OLDU? 2018

Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmayan, aylık geliri geçinemeyecek kadar az olan ve kimi kimsesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara sağlanan üç aylık desteğe yaşlılık aylığı deniyor. Mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üçer aylık periyotlar halinde verilen ve 65 yaş aylığı alan 600 bin civarındaki kişiye torba yasa ile ekstra zam geldi. 265,79 TL olan aylıklar Haziran 2018’de 500 TL’ye çıktı. Üçer aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek olan tutar 797,28 TL’den bin 500 TL’ye çıkmış oldu.

65 YAŞ MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Yaşlılık maaşı almak için bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartların sağlanması durumunda yaşlılık maaşı başvurusunda bulunan kadın-erkek her vatandaş bu imkandan faydalanabiliyor. İşte o kriterler;

– 65 yaşını doldurmuş olmak,

– Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamak; emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de bu aylıktan yararlanamıyor.

– Aylık gelirin 484 liranın altında olması; Gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor.Bunun yanında nafaka alan kişiler 65 yaş maaşından yararlanamıyor.

Eğer bu şartları taşıyorsanız 65 yaş aylığı alamazsınız!

– Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı ya da farklı bir geliri olan kişiler,

– Sigorta primini yatıranlar ile herhangi bir işte sigortalı olarak çalışanlar,

– Nafaka alan kişiler ya da bunu alma hakkı olacak olan kişiler,

– Sosyal Hizmetler kanununun ilgili hükmü gereğince harçlık alanlar,

– Hane halkının ortalama geliri asgari ücretin 1/3'ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler.

Yukarıda belirtilmiş olan şartları taşıyan kişilerin 2022 aylığını alma hakları bulunmamaktadır ve başvuruları da kabul edilmemektedir.

65 YAŞ AYLIĞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

– Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.

– Başvuru formu, ‘Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor.

– Sonra valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri'nden başvuru evrakları alınacak.

İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

– Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

– SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

– 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi'lik kararı alınacak.

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