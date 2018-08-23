65 yaş aylığında şartlar değişti! Hane halkının gelirine bakılmayacak (Kimler 65 yaş aylığı alabilir?)

65 yaş üstü sosyal güvencesi olmayan yaşlılara gelir imkanı veren yaşlılık aylığında şartlar değişti. Böylece, 65 yaş aylığı bağlanması için kişinin yaşadığı hanedeki tüm bireylerin geliri yerine sadece eşi ve kendisinin gelirine bakılacak. Öte yandan devlet, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 618 bin vatandaşa aylık ödüyor. Toplam ödeme yılda 4 milyar lirayı buluyor.

Sosyal yardımlarla ilgili yeni bir değişiklik yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş aylığı bağlanmasına yönelik düzenlemeyi değiştirdi.

SADECE EŞİ İLE KENDİSİNİN GELİRİNE BAKILACAK

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre; artık yaşlılık aylıklarında aynı hanede yaşayan tüm kişilerin gelirine bakılmayacak. Muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 65 yaşını doldurmuş kişilerin aylığa hak kazanabilmesi için sadece eşinin ve kendisinin gelirine bakılacak.Eşi ve kendisinin geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olanlara 65 yaş aylığı bağlanacak.

“PUANLAMA FORMÜLÜ DE KALDIRILDI”

Yönetmelik değişikliğiyle engelli aylığı bağlanmasında kullanılan “puanlama” formülü de kaldırıldı. Böylece kişilerin harcamaları, gelirleri ve servetlerine bakılarak yapılan hesaplamaya son verildi. Yeni düzenlemeyle engelli aylığı için aynı hanede yaşayanların kişi başına düşen aylık ortalama gelirine bakılacak. Bu tutar net asgari ücretin üçte birinden azsa engelli aylığı bağlanacak. (NTV)