65 yaş maaşları da bayramdan önce verilsin önerisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şehit yakınları ve gazilere bayramlarda verilen ikramiyenin kapsamının genişletilmesini ve giysi yardımı da yapılmasını istedi. Bu konudaki yasa teklifini TBMM'ye sunan Gürel ''Devlet, şehit yakınları ve gazilerin talep ve isteklerini yerine getirmek için her türlü fedakârlığı yapmalı’’ dedi.

Anayasa'da yer alan ‘'Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar” maddesini de hatırlattı. Gürer, üç ayda bir verilen 65 yaş maaşının bu dönem kurban bayramı sonrasına denk gelmesi nedeniyle 620 bin kişinin mağdur edildiğini de söyledi. 65 yaş maaşlarının bayram öncesi verilmesini istedi. Teklifin yasalaşması halinde bu kişilere yapılacak giysi yardımı ve verilecek bayram ikramiyesi ile ilgili usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.

65 YAŞI SEVİNDİRECEK TEKLİF

Gürer, üç ayda bir 65 yaşını tamamlayan kişilere verilen 65 yaş maaşının da bu dönem kurban bayramı sonrasına denk gelmesi nedeniyle yaklaşık 620 bin kişinin mağdur edildiğini söyledi . 65 yaş maaşlarının da bayram öncesi ödenmesigerektiğini söyledi.

Bu yıl üçüncü kez verilecek olan 65 yaş maaşlarının 8 Eylül tarihine denk gelmesi nedeniyle geliri olmayan 620 bin ihtiyaç sahibinin bayram öncesi sevindirici bir haber beklentisi içerisine girdiğini ifade eden Gürer, yüzbinlerce ihtiyaç sahibinin ekonomik sorunlar nedeni ile ciddi mağduriyet yaşadıkları belirtti. Gürer, “Üç aydır maaş bekleyen bu kişilere 65 yaş maaşı bayram öncesinde verilmeli. Bir talimata bakar çok zor bir şey değil. Bayramda sorunlarla boğuşan dar gelirli, yaşlı emekliler hatırlansın” dedi.