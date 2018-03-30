652 futbol sahası kadar şeker arsası

14 şeker fabrikası arazileriyle birlikte satılacak. Şartnamesi açıklanan 4 fabrikanın arsası bile 652 futbol sahasından daha büyük alan kaplıyor.

Hükümetin, satışa çıkardığı 14 şeker fabrikasıyla birlikte bu fabrikaların mülkiyetinde görünen milyonlarca metrekare tarla, arsa ve araziyi de özel sektöre devredeceği ortaya çıktı. Özelleştirilecek sadece 4 fabrikanın şirketlere geçecek arsa büyüklüğü 652 futbol sahasını buluyor. Hükümet, TÜRKŞEKER'e ait 14 fabrikanın üretim için değil değerli arsaları için satılacağı yönündeki eleştirilere karşılık, üretim amaçlı olanlar dışındaki arsaların satılmayacağı sözünü vermişti. Fabrikaların taliplileri için hazırlanan gizli ihale şartnamesine fabrikalarla birlikte uzun listeler halinde satışa dahil edilen arsa ve araziler de konuldu.

İhale şartnamelerine göre, sadece 4 fabrikanın satışa çıkarılan arsası 4 milyon 655 bin metrekareyi aşıyor. Diğer bir ifadeyle 4 fabrikanın satılacak arsası 652 futbol sahasından daha büyük bir alanı kaplıyor. Geri kalan 10 fabrikayla birlikte ne kadar arsa ve arazinin satışa dahil edildiği ise şartnameler kamuoyuna açıklanmadığı için henüz bilinmiyor.

EN BÜYÜK ARSA KONYA'DA

SÖZCÜ'nün 4 fabrikanın ihale şartnamesinden tespit ettiği verilere göre, 107 bin 500 ton üretim kotası olan Konya Ilgın fabrikası 1 milyon 731 bin metrekarelik arsa ve arazisiyle birlikte satılacak. Ancak şartnamenin değiştirilerek arsa büyüklüğünün 1 milyon 340 bin metrekareye indirildiği öğrenildi. Şartnamede bu arsa ve araziler “tarla” ve “ham toprak” olarak geçiyor.

4 fabrikanın içerisinde ikinci en büyük gayrimenkule ise Erzincan fabrikasının sahip olduğu ortaya çıktı. Toplam 1 milyon 259 bin metrekare gayrimenkule sahip fabrikanın yıllık üretim kotasının sadece 26 bin 500 ton olması dikkat çekti. 95 bin 750 ton üretim kotasına sahip Çorum fabrikasının 1 milyon 9 bin metrekarelik arsası, 74 bin ton kota verilecek olan Burdur fabrikasının da 656 bin metrekare arsası fabrikaları satın alan şirketlere verilecek.

“Sarayın 8 odası tüm zararı karşılar”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Emperyalist güçler Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'yi topla, tüfekle işgal etmeye çalıştılar. Şimdi de yeşil dolarlarla işgal etmeye çalışıyorlar” dedi. Eskişehir'de gerçekleştirdikleri yürüyüşte konuşan Ağbaba, “Şeker fabrikalarının zarar ettiğiyle ilgili bir yalan uyduruyorlar. Bu Külliye'den gelen yalan. Sarayın 1150 odası var. Mimarlar Odası'nın hesaplamasına göre maliyeti 4.5 milyar lira. Sarayın 8 odası şeker fabrikalarının zararını karşılamaya yeterli. Sarayın uçağının 1 kanadı şeker fabrikalarının tüm zararını karşılar. Son 4 yılda affedilen vergi borcu 4 milyar lira. Millete küfredenlerin, yandaşlarının vergi borcunu affediyorlar, fakirin değil. Tüm şeker fabrikalarının zararı 28 milyon lira. Affettikleri vergi borçlarıyla fabrikaların 142 yıllık borcu karşılanır” dedi. Fabrikaların yerine AVM ve rezidans yapılacağını söyleyen Ağbaba, “Buradan hükümete çağrı yapıyoruz. Gel bu inadından vazgeç” dedi.