7 milyarlık tarım hibe desteği nerede?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun 7 milyar lira harcadığını söyleyen Gaytancıoğlu, bunarağmen hayvan ithalatının artarak devam ettiğini belirtti.

2007'de kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hakkında Meclis araştırması istendi. Tarım ve hayvancılık alanında verdiği hibelerle gündeme gelen TKDK, şimdiye kadar 11 bin projeye 7 milyar TL harcadı. Bunun 3.5 milyarı hibe olarak kişi ve şirketlere aktarıldı. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Sağlanan bu hibenin yüzde 70'lik bir bölümünün hayvancılığa aktarıldığı yetkililerce açıklanmasına rağmen, Türkiye 2010 yılından bu yana büyükbaş, küçükbaş canlı hayvan, kurbanlık hayvan ve et ithal etmektedir” dedi ve harcanan paranın akıbetini sordu.

FETÖ’CÜLER İŞİN İÇİNDE

Gaytancıoğlu, TKDK'nın 11 yılda sağladığı hibelerin yarısından fazlasının hayvancılık ve süt işletmelerine ayrılmasına rağmen, Türkiye hayvancılığına yeterli katkı yapıp yapamadığının incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. TKDK'nın bünyesinde FETÖ terör örgütü ile ilişkilendirilmiş uzmanlar ve bürokratların yıllarca görev yaptığını da dile getiren Gaytancıoğlu, “Verilen hibe ve desteklerin FETÖ'cü yatırımcılara kullandırılıp- kullandırılmadığının ciddi anlamda incelenmesi ve konunun tüm boyutları ile araştırılması gerekmektedir” diye konuştu.

İTHALAT DEVAM ETTİ

TKDK'nın, 11 bin projeye 7 milyarlık yatırım yapılmasını sağlayan ve bu yatırımların 3.5 milyar TL'lik bölümünün finansmanını da hibe eden bir kurum olduğunu hatırlatan Okan Gaytancıoğlu, ”Sağlanan bu hibenin yüzde 70'lik bir bölümünün hayvancılığa aktarıldığı yetkililerce açıklanmasına rağmen, Türkiye 2010 yılından bu yana büyükbaş, küçükbaş canlı hayvan, kurbanlık hayvan ve et ithal etmektedir. Ayrıca bu hayvanları besleyebilmek için başta saman olmak üzere, karma yemde kullanılan hammaddelerin yüzde 50'si de ithal edilmektedir” dedi.