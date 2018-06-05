706 milyonluk iki fabrikayı tek fabrika fiyatına sattılar

Seçim vaatlerini finanse edebilmek için devletin elindeki şeker fabrikalarını alelacele satışa çıkaran hükümet, elde kalan son iki fabrikayı birleştirdi, tek fabrika fiyatına Albayrak grubuna sattı.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) birleştirilerek ihaleye çıkarılan Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının 287 milyon lira bedelle Albayrak Turizm ve Seyahat İnşaat Ticaret şirketine satışını onayladı. Şeker-İş'in 2012 yılındaki ihale bedelleri üzerinden yaptığı hesaba göre, iki fabrika o günkü fiyatlara göre 419 milyon lira ucuza gitti. Şeker-İş devletin zarara uğratıldığı gerekçesiyle bu satışın iptali için de mahkemeye başvuracak.

13 FABRİKANIN SATIŞ İŞLEMİ RESMEN TAMAMLANDI

Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının satışına ilişkin ÖYK onayı Resmi Gazetede yayımlandı. Karara göre, Albayrak şirketinin 287 milyon liralık ödemeyi yapamaması halinde ya da diğer yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, satış kararı iptal edilecek. İki fabrika yeniden kamuya ait Türkşeker'e geçecek. Bu iki fabrikanın satışının onaylanmasıyla alıcı çıkmayan Kastamonu fabrikası dışında, satışa çıkarılan 14 fabrikadan 13'ünün satış işlemi resmen tamamlandı. Kamunun elinde henüz satışa çıkarılmayan 11 şeker fabrikası daha bulunuyor. Şeker-İş satışların iptali için açtığı davaları kazanırsa geçmiş yıllarda olduğu gibi bu fabrikalar yeniden kamuya dönecek. Şeker-İş ihaleleri yapılan fabrikaların teklif edilen fiyatlar üzerinden satılması halinde devletin 500 milyon doların üzerinde yani 2.2 milyar lirayı aşan tutarda zarara uğrayacağı hesabını yapmıştı.

TEK TEK SATILDI

Özelleştirme İdaresi, Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarını önce tek tek satışa çıkardı. Ancak, bulundukları illerin ekonomik gücüne büyük katkı sağlayan bu iki fabrikaya ihalelerde alıcı çıkmadı. ÖİB bunun üzerine iki fabrikayı bir paket halinde satışa çıkardı. Paket ihalede en yüksek teklif 287 milyon lirayla Albayrak şirketinden geldi. ÖİB'in 2012 yılındaki özelleştirmeler sırasında hazırladığı ve fabrikaların kota değerleri üzerinden yaptığı hesaplamayı baz alarak bu fabrikaların arsalar hariç değerlerini belirleyen Şeker-İş, Erzurum fabrikası için 104 milyon, Elazığ fabrikası için de 53 milyon dolar fiyat belirledi. Sendika, fabrikaların bu fiyatların altında satılması halinde devletin zarara uğratılmış olacağını kamuoyuna açıkladı. Şeker-İş'in hesabına göre, bugünkü kurlarla Erzurum fabrikası yaklaşık 468 milyon lira, Erzincan fabrikası da 238 milyon lira kota değerine sahipti. Ancak şeker üreticileri fabrikalara talip olmayınca ihalede sadece 287 milyon liralık fiyat oluştu. Bu da bir tek küçük fabrikanın fiyatına hem küçük hem büyük iki fabrikanın satıldığını işaret ediyor.