8 Ekim güncel altın fiyatları | Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın piyasasında, en düşük 235 bin 800, en yüksek ise 237 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,92 düşüşle 236 bin liradan tamamladı. İşte 8 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki son durum haberimizde… Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,43 azalışla 233,60 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 381,00 lira, Cumhuriyet altını 1.559,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,43 düşüşle 233,60 liradan işlem gördü.

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 236 bin liraya geriledi. KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 125 milyon 326 bin 723,85 lira, işlem miktarı ise yaklaşık 535 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 335 bin 852,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Merkez Döviz ve Kıy. Mad., Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

AA