8 Nisan altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

8 Nisan Pazar güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç lira? Altının gramı ne kadar oldu? Altın yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. Bugün gram altın 173,37 liradan alınırken, 173,49 liradan satılıyor. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı güncel altın fiyatları...

Altın bugün de yükselişini sürdürdü.8 Nisan Pazar günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. Ve 2018’in ilk aylarına göre altının gramında neredeyse 10 lira fark ediyor. Altın 172-173 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

173,37 liradan alınırken, 173,49 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 276,84 liradan alınırken 283,10 liradan satılıyor. Yarım altın da 551,95’den alınırken 566,20 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1144,00 liradan alınıp 1097,77 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1156,00 liradan alınırken 1077,05 liradan satılıyor.

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ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.