8 yıl önce iflas eden Atina düzlüğe çıktı

Borç batağına saplanan Yunanistan’ın 2010, 2012 ve 2015’te aldığı ekonomik kurtarma paketleri resmen sona erdi. Yunan ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü. Ancak bunlara rağmen IMF, ekonomiyi “kırılgan” olarak niteledi...

8 yıl önce borç batağına girmesi nedeniyle iflasın eşiğine gelen Yunanistan'da yüzler dün ilk kez güldü. 2010, 2012 ve son olarak 2015 yıllarında Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) alınan üç ekonomik kurtarma paketi programı dün resmi olarak sona erdi. Durumu memnuniyetle karşılayan Avrupa İstikrar Mekanizması Başkanı Mario Centeno, “Yunanistan kendi ayakları üzerinde durabilir” dedi. Yunan halkına işbirliklerinden dolayı teşekkür eden Centeno, Atina'nın başka bir kurtarma paketine ihtiyacı olmadığını söyledi. Söz konusu dönemde Yunanistan iflastan kurtulmak için, 289 milyar Euro'luk kredi desteği aldı. 8 yıl içinde Yunanistan, emekli maaşlarının kesintiye uğraması ve kamu harcamalarının azaltılması gibi sert kemer sıkma politikaları uygulamak zorunda kaldı. Ancak ekonomik kurtarma programından çıkmasına rağmen Yunanistan'ın eli kolu bağlı durumda… Sıkı bir denetim altında kalacak olan Atina yönetimi, bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranını 2022 yılına kadar yüzde 3.5'e düşürmesi gerekiyor. Bu nedenle kemer sıkma politikalarının ülkede bir süre daha yürürlükte kalması bekleniyor.

SİNYALLER İYİ DEĞİL

Yunanistan için piyasalardan borçlanma maliyetleri ve faiz oranları halen yüksek bir seviyede seyrederken, ekonomiyi ayakta tutabilecek oranda yüksek büyüme beklentisi soru işaretleri oluşturuyor. Kurtarma paketinden çıkılmasına rağmen IMF, Yunan ekonomisinin kırılgan olduğu görüşünde. Bankaların vediği kredilerin yüzde 42'si ödenemiyor, işsizlik oranı ise yüzde 20 civarında. Ülke ekonomisi 2017 yılında yüzde 2 oranında büyüme kaydetse de, kriz öncesine kıyasla yüzde 25 küçüldü. Ayrıca Yunanistan'a yabancı sermaye yatırım yapmakta hâlâ çekiniyor. Uzmanlara göre Yunan ekonomisinin toparlanması için yıllar gerekiyor.