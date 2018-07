85 bin Türk milyoner Londra’dan ev aldı

Emlak danışmanlık şirketi Allytta’nın CEO’su Neşe Jenkins, son 5 yılda 85 bin Türk’ün Londra’dan ev aldığını söyledi. Jenkins’e göreChelsea bölgesini seçen Türkler yaklaşık 1 milyon sterlin harcıyor.

Allytta Emlak Danışmanlığı CEO'su Neşe Jenkins, son yıllarda Türklerin Londra'ya ilgisinin ciddi şekilde arttığını, pek çok Türk yatırımcının geçici fiyat düşüşünü fırsat olarak değerlendirdiğini ve alıma geçtiğini söyledi.

5 YILDA 17 BİN TÜRK GÖÇ ETTİ

Son 2 yılda emlak almak için kendilerine ulaşan Türk yatırımcı sayısında yüzde 297 artış yaşandığını belirten Jenkins, “Araştırmalarımıza göre, son 5 yılda 85 bin Türk'ün Londra'dan ev aldığını düşünüyoruz. Resmi verilere göre ise son 5 yılda 17 bin Türk İngiltere'ye göç etti” dedi.

Londra'da yeni konutların kolay kolay yapılamadığını aktaran Jenkins, uygun fiyatlı konut bulmanın zor olduğunu, İngilizlerin bile Londra'dan ev alamadığını, küresel yatırımcıların ve zenginlerin ilgisinin ise her geçen gün arttığını söyledi. Jenkins, bugüne kadar Türklerin Londra'dan aldığı en yüksek meblağlı gayrimenkule ilişkin de, “Daha önce bir Azerbaycan Türk'ünün 140 milyon sterline ev aldığını biliyordum. Kısa süre önce bir Türk, harika bir lokasyon olan The Knightsbridge Apartments'ta 90 milyon sterline ev aldı” diye konuştu. Neşe Jenkins, dünyanın her yerinden gayrimenkul alıcılarının Londra'ya geldiğini, alımların iki ana amacının “yatırım” ve “oturum” olduğunu ifade ederek, Londra'da her yıl bölgede yüz binlerce gayrimenkulün el değiştirdiğini, milyarlarca sterlinlik konut satıldığını, dünyanın önde gelen zenginlerinin de buradan konut aldığını anlattı.

20 YILDA YÜZDE 500 ARTTI

Londra emlak pazarının son 20 yılda çok hızlı büyüdüğünü, Ocak 1998'de 98 bin sterlin olan ortalama konut fiyatlarının neredeyse yüzde 500'lük artışla Ocak 2018'de 485 bin sterline yükseldiğini belirten Neşe Jenkins, aynı dönemde İngiltere genelindeki ortalama emlak fiyatlarının 227 bin sterline yükseldiğini, bu rakamların Londra'nın cazibesini ortaya koyduğunu söyledi.

Bir eve ortalama 1 milyon sterlin harcıyorlar

Neşe Jenkins, Türk yatırımcıların en çok Chelsea bölgesini tercih ettiğini söyledi. Londra'da 375 bin ila 400 bin sterlin aralığında sadece 1+1 dairenin alınabildiğine dikkat çeken Jenkins, Türklerin genellikle Londra'ya gidip geldikçe kalmak için 2+1 apartman dairesi almayı tercih ettiğini, ayrıca yatırım amacıyla ve çocuğunu okutmak için de konut aldığını söyledi. Neşe Jenkins, aşağı ve yukarı rakamlar olmakla birlikte, Türklerin ev almak için ayırdığı tutarın ortalama 1 milyon sterlin olduğunu belirtti.

Fiyatlar 1 yılda yüzde 0.7 geriledi

Brexit sonrası Londra'da konut fiyatlarının gerilemeye başladığını ifade eden Jenkins, “İngiltere Tapu Sicil Dairesi verilerine göre, Londra'da emlak fiyatları mayısta geçen yıla göre yüzde 0.7 geriledi. Bu düşüş, İngiltere'de 2009'da yaşanan finansal kriz doneminden bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti” şeklinde konuştu. Brexit sonrası için herkesin büyük beklentisi olduğunu belirten Jenkins, “Gelecek 5 yıl ciddi artış bekleniyor” dedi.