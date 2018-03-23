891 milyonluk saat kulesi

Sinpaş, Finans Şehir’in üçüncü etabını satışa çıkardı. Yatırım değeri 891 milyon lira olan 342 konut, 33 ticari alan ve 118 ofisten oluşan Sinpaş Time projesinde, 35 katlı rezidans kulesinin üzerinde dev bir saat yer alacak.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ne komşu arazide toplam 2 bin 750 konut, ofis, dükkanlar ve 36 dönümlük parktan oluşan Finans Şehir'i hayata geçiren Sinpaş, projenin üçüncü etabını satışa çıkardı. 342 konut, 33 ticari alan ve 118 ofis bulunan Sinpaş Time adını taşıyan projede, inşa edilecek 35 katlı rezidans kulesinin üzerinde dev bir saat yer alacak.

442 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Önceki gün projenin lansmanı için gazetecilerle bir araya gelen Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, projenin genelinde az katlı apartmanlar ve villalara yer verdiklerine dikkat çekerek, “Sinpaş Time'daki kule projedeki en yüksek yapı olacak. Ümraniye'ye sembol bir yapı kazandırmak istedik” dedi. 37 bin metrekarelik net arsa büyüklüğüne sahip projenin yatırım değerinin 891 milyon lira olduğunu belirten Çelik, “Stüdyo daireler 442 bin, 1+1'ler 532 bin, 2+1'ler 835 bin, 3+1 daireler 1 milyon 107 bin, villalar ise 3 milyon 322 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İlk teslimlerin Aralık 2019'da yapılacağını bildiren Çelik, metrekare fiyatlarının ev-ofislerde 9 bin liradan, ticari alanlarda ise 20 bin liradan başladığını kaydetti. Kişiye özel ödeme planı sunduklarını ifade eden Çelik, “Sinpaş Time, dünyanın yeni finans merkezinin hemen yanında, Finans Şehir'in kalbinde yer alan, her ayrıntısıyla titizlikle tasarlanmış, bir karma proje. İçerisinde rezidans da var konut da, villa da var ev-ofis de” dedi. Sinpaş Time'ın, şehrin farklı noktalarına kolay ulaşım imkanı sunan, avantajlı bir konuma sahip old uğunu söyleyen Çelik, “Yeni yol bağlantılarıyla E5 ve TEM bağlantılarına ulaşım kolayca sağlanacak. Açılacak olan Göztepe-Ümraniye metro hattının durağı projemizin hemen yanı başında yer alacak” diye konuştu.