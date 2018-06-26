9 yıl sonra işler evden yapılacak

ABD’de yapılan araştırmaya göre, çalışmak için ofise gitmek gerekmeyecek. Son yıllarda denenen esnek çalışma modeli gelecek yıllara damgasını vuracak. 2027’de ABD işgücünün yüzde 36’sı yani 57 milyon kişi evinden çalışacak...

Nuray TARHAN

Teknolojinin gelişimiyle birlikte son yıllarda birçok şirketin benimsediği “ofise gitmeden çalışma modeli” geleceğin mesleklerine de damgasını vuracak. Dünya Ekonomik Forumu, geleceğin meslekleri hakkında yaptığı araştırmada 4 öngörüde bulundu. Bunlardan birisi, esnek çalışma modelinin geleceğin mesleklerinde oynayacağı rol. Oxford Internet Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2027 yılında ABD'de işgücünün yüzde 36'sını oluşturan 57 milyondan fazla kişi freelance (serbest) olarak çalışacak. 2017 yılında bu esnek çalışma modelini benimseyen şirketlerin sayısı yüzde 26 arttı. Bu artışta, başta Pfizer ve Samsung olmak üzere, dev şirketlerin bu yöntemi benimsemesi büyük rol oynadı.

Diğer bir öngörüye göre ise yapay zeka ve robotlar milyonlarca insanın işsiz kalmasına neden olmayacak, aksine kaybolan mesleklerin yerine “insan yeteneği ve becerisi” gerektiren birçok yeni meslek doğacak. Yapay zeka insanlığın sonunu getirmeyecek, makine ve insanın birleşmesi dünyadaki birçok sorunun çözümünü sağlayacak.

EĞİTİMİN ŞEKLİ DEĞİŞECEK

Araştırmada yer alan bir diğer öngörü de, klasik eğitimin uğrayacağı sekte. Alibaba'nın CEO'su Jack Ma'nın da sık sık vurguladığı gibi, çocuklara öğretilen 200 yıllık bilgiler onları geleceğe hazırlamaya yetmediği için, çocukların yeteneklerini ön plana çıkaracak proje bazlı okullar devreye girecek.

Rekabet şirketler arasında değil, şehirler arasında olacak

Araştırmaya göre, geleceğin yetenek savaşları şirketler arasında değil, şehirler arasında yaşanacak. Teknoloji hızla gelişirken, insanlar artık işlerine yakın şehirlerde değil istedikleri şehirlerde yaşayacak. Böylece teknoloji dostu ve akıllı şehirler öne çıkacak. Bu da meslek seçimindeki dengeleri değiştirecek.

Artık insanlar meslek seçerken sadece maaşının yüksek olmasına değil, kendilerine daha fazla zaman ayırmalarına olanak sağlayan, iş ve yaşam dengesinin daha iyi olduğu işleri tercih edecekler. Burada yapılan sıralamada, geleceğin en iyi mesleği olmaya aday olarak data bilimcisi görülüyor. Yılda 114 bin 808 dolar maaş geliri sağlayan meslek, esnek çalışma modeliyle de dikkat çekiyor.