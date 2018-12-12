ABD, Çin’e geri adım attırdı

Çin devlet şirketi CNPC, ABD'nin baskısı sonucu İran'daki doğalgaz yatırımını askıya aldı.

Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) İran’daki Güney Pars doğalgaz sahasındaki yatırımlarını askıya aldı.

Yatırımların durdurulması kararı, üç Çinli kamu petrol şirketi yöneticisinin verdiği bilgiye göre, ABD’nin baskısı üzerine ve Beijing ile Washington’un yürüttüğü ticaret müzakereleri sırasında iki ülke arasındaki gerilimi artırmamak amacıyla alındı.

“ABD İLE İLİŞKİLERİNİ HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ GÖRÜYOR”

Dünyanın en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars’ta yatırımların askıya alınması ABD’nin yeniden başlattığı enerji sektörü yaptırımlarına maruz kalan Tahran’ın enerji projelerine finansman bulabilme çabalarına da darbe vurdu.

CNPC’nin küresel stratejisi hakkında bilgi sahibi bir kaynak, “Çin ABD ile ilişkisini her şeyden daha önemli görüyor. CNPC bir devlet şirketi olarak ABD ile ticaret müzakereleri yürütüldüğü sırada iki ülke arasında gereksiz bir gerilim yaratmamaya çalışacaktır” dedi.

REUTERS