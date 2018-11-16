ABD ile son 24 saat: FETO, petrol ve F-35

ABD ile Türkiye arasında son 24 saatte hızlı bir trafik yaşandı. Önce FETO'nun Türkiye'ye iadesi için Trump yönetiminin çalıştığı iddia edildi, ardından kongre F-35'ler için yeni bir çalışma başlattı. İran ambargosuna karşı Kuzey Irak'tan Ceyhan'a petrol sevki yeniden başladı.

ABD ile Türkiye arasında buzlar erimeye başladı. İran petrol ambargosunda Türkiye muafiyet alan ülkelerden biri olurken bugün de Kuzey Irak petrolü bir yıl aradan sonra tekrar Ceyhan'a geldi. İkili ilişkilerin dönüm noktası 12 Ekim 2018 tarihinde rahip Brunson'ın serbest bırakılması oldu.

Dün ABD medyasında da Trump yönetiminin Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesine ilişkin formüller aradığı ifade edilmişti.

Bugün Türkiye'nin hakkı olan F-35 uçaklarını haksız bir şekilde Türkiye'ye teslim etmeyen ABD'de F-35'lerin Türkiye'ye sevki için gereken rapor kongreye sunuldu. Türk ve ABD askerleri Münbiç'te uzun zamandır ortak devriye harekatı yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Trump ile Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. Yılı törenlerinde Paris’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yan yana oturuyordu. Amerika ile son 24 saat böyle geçti…

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