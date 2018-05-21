ABD Ticaret Bakanı Ross Çin’e gidecek

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Washington ve Beijing'in geçen hafta ilk çerçevesi üzerinde uzlaştıkları ticaret anlaşmasına nihai biçiminin verilmesine katılmak üzere, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un, önümüzdeki hafta Çin'e gideceğini açıkladı.

Mnuchin Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bakan Ross (anlaşmayı) gözden geçirip şirketlerle birlikte bağlayıcı ve imzalı bir anlaşmaya dönüştürecek… Bu hükümetten hükümete bir satın alma emri değil, ama neyin uygulanacağı konusunda (Çinlilerle) bir anlaşmamız var” dedi.

Mnuchin ABD-Çin ticaret görüşmelerinde anlamlı ilerleme kaydettiklerini ve ABD ve Çin’in gümrük vergilerini askıya alma konusunda anlaştığını söyledi.

Mnuchin ayrıca ABD’nin Çin’e yaptığı ihracatların artırılacağını belirtti.

Mnuchin’in yaptığı açıklamaya göre anlaşmanın bazı bölümleri biraz zaman alacak ancak bazıları hemen uygulamaya girebilir.

Bakan, “Eğer Çin ile ticaret konusunda istediklerimizi alamazsak, Başkan Trump gümrük vergilerini yeniden uygulayabilir” dedi.

REUTERS