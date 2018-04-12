ABD ticaret gerilimini tırmandırırsa Çin karşılık verecek

Çin Ticaret Bakanlığı ABD'nin diyalog kurma girişimleri samimi olmadığı için, ABD ile ticaret müzakerelerinin imkansız olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut gerginlikleri tırmandırması durumunda misilleme yapacağını açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Salı günü Çin ekonomisini daha açık hale getirmeye ve otomobil gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini düşürmeye söz verdi. Trump, Twitter üzerinden yanıt vererek Xi’nin gümrük vergileri ve ABD’li otomobil üreticilerinin Çin pazarında erişim konusundaki açıklamaları için “minnettar” olduğunu belirtti. İki ülkenin de “birlikte büyük ilerleme kaydedeceğini” kaydetti.

Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng yapılan düzenli basın toplantısında, Xi’nin sözlerinin iki ülke arasındaki ticaret anlaşmazlığıyla bir bağlantısı olmadığını ve Washington’a taviz olarak nitelenmesinin yanlış olacağını ifade etti.

“ÇİN KARŞI KOYMAKTAN ÇEKİNMEYECEK”

Gao, “ABD’deki bazı kişilerin durumu yanlış değerlendirmemesini umuyorum… ABD durumu tırmandırmak için herhangi bir eylemde bulunursa, Çin karşı koymaktan çekinmeyecek” dedi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin geçen haftalarda birbirlerini on milyarlarca dolarlık gümrük vergileriyle tehdit etti. İki ülkenin birbirlerine verdiği karşılıklar piyasaları sarsarken, küresel büyümeyi sınırlayacak geniş ölçekli bir ticaret savaşının çıkacağı endişesine yol açtı.

Bazı ABD’li yetkililer ve analistler, anlaşmazlığın diyalog yoluyla çözülebileceğine inandıklarını ifade edereken, Beijing resmi görüşmelerin gerçekleşmediğini yineledi.

Gao, “Çin’in müzakerelere katılmaya istekli olup olmadığı meselesi değil. Bu, ABD’nin samimiyet göstermemesiyle ilgili” dedi.

Washington, Çinli şirketleri ABD’li şirketlerinin ticari sırlarını çalmakla ve teknolojilerini elde etmek için ortaklıklara zorlamakla suçluyor. Beijing bu suçlamaları reddediyor.

REUTERS