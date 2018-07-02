ABD Tİcaret Odası Trump’ıngümrük vergilerine karşı çıkıyor

ABD'nin en büyük iş dünyası örgütü ve Başkan Donald Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçilerin en yakın müttefiklerinden olan ABD Ticaret Odası, Trump'ın ticarette gümrük vergileri politikasına muhalefet için bugün bir kampanya başlatacak.

ABD’nin önde gelen ticaret ortaklarının bazıları misilleme önlemlerine başvururken, Trump’ın gümrük vergisi konusundaki yaklaşımı hem finans piyasalarını tedirgin ediyor hem de Beyaz Saray ile Ticaret Odası arasındaki ilişkileri zora sokuyor.

Oda’nın başkanı Tom Donohue Reuters’e yaptığı yazılı açıklamada, “Yönetim, kurmak için o kadar çok çaba harcadığı ekonomik ilerlemeyi zora sokma tehdidi yaratıyor” dedi.

“Özgür ve adil ticaretten yana olmalıyız ama bunu sağlamanın yolu bu değil.”

Eskiden beri Cumhuriyetçi başkanlarla yakın işbirliği yapmış olan 3 milyon üyeli Ticaret Odası, Trump’ın Aralık ayında getirdiği vergi indirimlerini desteklemişti. Ancak giderek artan ticaret gerginlikleri Oda ile Başkan arasında bir uçurum yaratıyor.

Trump Çin, Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği’ne yönelttiği milyarlarca dolarlık gümrük vergilerinin, ticaret dengesizliklerini düzeltmek için gerekli olduğunu savunuyor.

Muhatap ülkeler ise ABD’ye misillemeler yapmaya başladılar.

Kanada Cuma günü, ABD çelik ve alüminyum ürünlerine karşı önlemler getirdi ve Washington geri adım atmazsa 12.6 milyar dolarlık ürüne cezalandırıcı nitelikte vergi uygulayacağını açıkladı.

Çin ise Temmuz ayında Amerikan soya fasulyesine yüzde 25 oranında yeni bir vergi uygulamaya başlayacak. Meksika domuz eti ithalatına yeni vergiler koyuyor. AB, 28 üyesine ihraç edilen bourbon viski ve Harley Davidson motosikletleri dahil, 3.2 milyar dolar değerinde ABD ürününe vergi hazırlıyor.

Trump’a baskı yapmak isteyen Ticaret Odası, ABD ticaret bakanlığı ve Çin, AB, Meksika ve Kanada’daki resmi kurumların verilerinden eyaletler bazında bir analiz derledi.

Trump, en çok zararı 2016 seçimlerinde kendisine oy veren eyaletlerin göreceği gerekçesi üzerine, daha önce tasarladığı bazı ticaret tehditlerinden vazgeçmişti.

Oda, örnek olarak Texas eyaletinin misilleme ve gümrük vergileri nedeniyle 3.9 milyar dolarlık ihracatının zarar görebileceğini gösterdi. Aynı şekilde Tennessee eyaleti 1.4 milyar dolar, Güney Carolina da 3 milyar dolar zarar görebilir.

REUTERS