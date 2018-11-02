ABD yönetimi TÜPRAŞ’ı muaf tutmayı planlıyor

İran, ABD’nin sekiz ülkeye İran petrol yaptırımlarından muafiyet tanıyacağı yolundaki haberin, İran’ın ham petrolüne ihtiyaç olduğunu ve bu ürünün piyasadan çekilemeyeceğini gösterdiğini söyledi.
İran devlet televizyonunun haberine göre Petrol Bakan Yardımcısı Ali Kardor, “Bu sekiz ülkeye verilen muafiyetler İran petrolüne ihtiyaç olduğunu ve piyasadan çekilemeyeceğini gösteriyor” dedi.
Bloomberg haber ajansı, ABD hükümetinin yakın müttefikleri Güney Kore ve Japonya ile Hindistan’ın da dahil olduğu sekiz ülkeye, gelecek hafta yeniden yürürlüğe girecek olan yaptırımlardan muafiyet tanıyacağını duyurmuştu.
REUTERS-SOZCU.COM.TR
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