ABD yönetimi TÜPRAŞ’ı muaf tutmayı planlıyor

Amerikan yönetiminin İran'a petrol ambargosu uygulaması kapsamında TÜPRAŞ'a muafiyet tanıması bekleniyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez sabah yaptığı açıklamada aldığı duyumlara göre Türkiye'nin İran'a petrol ambargosundan muaf olacağını söylemişti.

İran, ABD’nin sekiz ülkeye İran petrol yaptırımlarından muafiyet tanıyacağı yolundaki haberin, İran’ın ham petrolüne ihtiyaç olduğunu ve bu ürünün piyasadan çekilemeyeceğini gösterdiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre Petrol Bakan Yardımcısı Ali Kardor, “Bu sekiz ülkeye verilen muafiyetler İran petrolüne ihtiyaç olduğunu ve piyasadan çekilemeyeceğini gösteriyor” dedi.

Bloomberg haber ajansı, ABD hükümetinin yakın müttefikleri Güney Kore ve Japonya ile Hindistan’ın da dahil olduğu sekiz ülkeye, gelecek hafta yeniden yürürlüğe girecek olan yaptırımlardan muafiyet tanıyacağını duyurmuştu.

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