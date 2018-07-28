ABD’de dört yılın en hızlı büyümesi

ABD ekonomisi yılın 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 büyüyerek son 4 yılın en hızlı büyüme oranını yakaladı.

ABD ekonomisi en son 2014’ün 3. çeyreğinde bu kadar büyük bir büyüme performansı göstermişti.

Büyüme oranları uzmanların beklentileriyle de örtüşüyor. Ancak ekonomistler mevcut ticari çatışmalar ve faiz oranlarındaki artış nedeniyle ABD’nin bu artış hızını koruyabileceğinden emin değil.

Nisan – Haziran aylarındaki büyüme, tüketici harcamalarındak artış ve çiftçilerin Çin’e yaptıkları soya fasulyesi ihratacını, yeni ek gümrük vergilerine takılmamak için öne çekmesinden kaynaklandı.

Yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranı da revize edilerek yüzde 2’den yüzde 2,2’ye yükseltildi.