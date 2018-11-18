ABD’de müşterilere yüz tanıma ile alışveriş dönemi

ABD´deki ulusal biyometrik yüz tanıma verileri mağazalar tarafından müşterilerini tanımak için kullanılabilecek.

Biometricupdate.com sitesindeki habere göre, Amerika´daki perakendeci şirketler kendilerinden alışveriş yapanları ödüllendirmek için kullandıkları sadakat programlarında biyometrik yüz tanıma sistemini kullanmak istiyor. Şirketler bunun için Amerikalı tüketicileri ikna etmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl Lincoln Motor Şirketi, araç satın alan yeni müşterilerine ücretsiz biyometrik üye kartı çıkarmıştı. Böylece sürücüler havalimanı ve stadyumlarda hızlı bir şekilde güvenlik taramasından geçebiliyordu.

ABD´deki veri güvenlik şirketi SensibleVision´ın CEO’su George Brostoff, Amerika´da müşterilerin sadakat üyeliği için kullanılacak sistemin biyometrik teknolojide yeni bir adım olduğunu söylüyor. Goode Intelligence´in kurucusu Alan Goode de biyometrik müşteri sadakat programlarının büyük bir potansiyelinin olduğunu ayrıca yüz tanıma uygulamasının mağazalardaki kasalarda kendi kendine ödeme ve müşterilerin yaşını tespit etmede de kullanılabileceğini belirtti.

Amerika´daki hızlı yemek zincirlerinden BiteKiosk is kazançlarını arttırmak ve müşterilerine indirim yapmak için ödeme noktalarında yüz tanıma sistemini kullanmak istediğini açıklamıştı.

DHA