ABD’den yaptırım açıklaması

ABD İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın petrol, bankacılık ve taşımacılık sektörlerine yönelik yaptırımları tekrar başlattı. 50 İran bankası ile 700 İranlıyı yaptırım listesine aldı. ABD, İran yaptırımlarında Türkiye'ye geçici muafiyet tanıdı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı yazılı açıklamada, “Hazine’nin İran’a yönelik emsali görülmemiş finansal baskıyı başlatması istikrar bozucu faaliyetlerinde temelden değişikliğe gitmedikleri sürece finansal tecridin artacağı ve ekonominin yavaşlayacağını net bir şekilde İran rejimine göstermiş olmalı” dedi.

Yaptırımlar İranlı 50 banka ve iştirakini, 200’den fazla deniz nakliye sektöründen kişi ve gemiyi ve İran devlet havayolu şirketi İran Air’i kapsıyor.

TÜRKİYE MUAF

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tekrar devreye alınan İran’ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımlardan aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülkenin geçici muafiyet aldığını söyledi.

İran’ın en büyük petrol müşterilerini oluşturan sekiz ülke arasında Türkiye’nin yanı sıra Çin, Hindistan, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan bulunuyor.

Pompeo 20’den fazla ülke şu ana kadar İran’dan petrol ithalatını günde 1 milyon varilden fazla azalttığını da ifade etti.