ABD’nin gündemindeki adam konuştu

Trump'ın eski danışmanının 50 milyon Facebook kullanıcısının verileri üzerinden seçim kampanyasını düzenlediği iddiaları ABD'de gündeme bomba gibi düştü. Facebook verilerin psikoloji akademisyeni Aleksandr Kogan tarafından toplandığını söyledi. Kogan ise "Facebook ve Cambridge Analytica tarafından günah keçisi olarak kullanıyorum" dedi.

Milyonlarca Facebook kullanıcısı hakkında veri toplayan bir Cambridge Üniversitesi akademisyeni, sosyal ağ tarafından günah keçisi yapıldığını ve Donald Trump için kamuoyunun görüşünü almakla suçlanan İngiltere merkezli bir politik danışman olduğunu söyledi.

Facebook, bu hafta, Trump tarafından 2016 yılı seçim kampanyası için işe alınan İngiltere merkezli Cambridge Analytica’nın 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin Trump’ın seçim kampanyası için kullanıldığınıın ortaya çıkmasıyla sarsıldı.

60 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Facebook, Cambridge Analytica ile olan anlaşmasının itibarını zedeleyebileceği, reklamcıları caydıracağı ve daha katı düzenlemeler yapmaya başlayabileceği korkusuyla son iki günde borsada 60 milyar dolar değer kaybetti.

Şirket, verilerin psikoloji akademisyeni Aleksandr Kogan tarafından toplandığını söyledi.

Kogan ise, BBC’ye verdiği demeçte, “Benim görüşüm; Facebook ve Cambridge Analytica tarafından günah keçisi olarak kullanıyorum. Gerçekten normal olan bir şey yaptığımızı düşündük. Cambridge Analytica tarafından her şeyin kusursuz ve hizmet şartlarında olduğu konusunda güvence aldık.” açıklamasında bulundu.

REUTERS