ABD’nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,2 milyon varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,3) düşüşle 442 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 7,3 milyon varil düşüş kaydetmişti. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermeyerek 649,6 milyon varilde kaldı. ABD’nin benzin stokları ise geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 228,3 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 2,5 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,7 milyon varil artış göstermişti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD’nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 174 bin varil artışla 7,39 milyon varile yükselirken, ihracatı ise günlük ortalama 929 bin varil düşüşle 2,27 milyon varile geriledi. Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 108 bin varil düşüş gösterdi. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 8 bin varil, diğer eyaletlerde ise toplam 100 bin varil azaldı. Böylece, 1-7 Aralık haftasında ABD’nin ham petrol üretimi yaklaşıkgünlük ortalama 11,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, son 48 haftada 10’uncu kez düşüş göstermiş oldu. EIA’nın “Aralık 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna” göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

AA