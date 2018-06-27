ABD’nin kredi notu teyit edildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin kredi notunu AA+ olarak teyit edildiğini duyurdu.

S&P’den yapılan açıklamada, ABD’nin kredi notunun “AA+” seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün “durağan” olduğu belirtildi.

ABD ekonomisinin dirençli ve çeşitliliğe sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada, öte yandan yüksek, kamu borcunun, artan bütçe açığının, kısa döneme yönelik politikaların ve bunlarla ilgili belirsizliklerin ülkenin kredi notu açısından zorlayıcı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ülkedeki siyasi ayrımların hükümetin kamu finansmanı baskılarına karşı zamanında müdahale etmesi konusunda zorluk oluşturduğunun altı çizildi.

Daha etkili kamu politikaları görülmesi durumunda ülkenin kredi notunun yükseltilebileceğine yer verilen açıklamada, ancak, uzun dönemde mali zorlukları dengeleyecek tedbirlerin alınmaması durumunda ise ülkenin kredi notunun olumsuz etkileneceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, geçen sene yüzde 2,3 oranında büyüme kaydeden ABD ekonomisinin bu sene yüzde 3, gelecek yıl ise yüzde 2,5 oranlarında büyüme göstermesinin öngörüldüğü kaydedildi.

AA