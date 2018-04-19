Abraaj KFC Türkiye’yi elinden çıkarıyor iddiası

Türkiye'de yaptıkları büyük yatırımlarla adlarından söz ettiren Abraaj Capital KFC Türkiye'yi satacağı iddia edildi. Abraaj KFC Türkiye'yi 6 ay önce satın almıştı.

Dubai Merkezli yatırım şirketi Abraaj Group Türkiye’deki yatırım davranışlarının dışına çıkıyor. Son yıllarda Yörsan ve KFC Türkiye gibi devleri satın alarak gıda sektörüne hızlı bir giriş yapan Abraaj şimdi KFC’yi geri satmayı planlıyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre Abraaj, KFC’yi aralık ayında satın alırken finansman temin ettiği 6 milyar dolar büyüklüğündeki global satın alma fonunu iptal etme yönünde bu yılın başlarında aldığı karar nedeniyle KFC’yi elden çıkarmayı gündemine aldı.

İsmini vermek istemeyen şirket kaynakları yaptıkları açıklamalarda, “KFC Türkiye, iptal edilen yeni fonun bir parçasıydı ve şimdi Abraaj ne yapılabileceğine dair seçenekler bulmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Abraaj ise yaptığı açıklamada, her hangi bir varlığın zorunlu olarak satılması ihtiyacı olmadığını, KFC Türkiye’nin satılması halinde bunu şirketin temel göstergeleri çerçevesinde yapacağını vurguladı.