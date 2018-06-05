Abraaj satış için ABD’lileri ikna etmeye çalışıyor

Yatırım yönetimi birimini ABD'li Cerberus Capital'e satmaya çalışan Dubai merkezli özel sermaye fonu yöneticisi Abraaj, satışı tamamlamak için alacaklılarıyla anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Abraaj teminatlı alacaklılarıyla anlaşmaya varmayı beklediğini açıklasa da, Kuveytli bir teminatsız alacaklının direnişi Cerberus’a satışı geciktirebilir.

Abraaj Holdings bir taraftan Abraaj Investment Management’i New York merkezli Cerberus Capital Management’a satmaya çalışırken, bir taraftan da 1 milyar dolarlık sağlık fonunda yatırımcı parasını kötüye kullandığı iddialarının olumsuz etkilerini önlemeye çalışıyor.

Aralarında Bill & Melinda Gates Vakfı ve Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) da bulunduğu bazı yatırımcılar, paralarının nasıl kullanıldığını anlamak için Abraaj hakkında inceleme yürütüyor.

Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük özel sermaye fonu olan Abraaj, kanuna aykırı hiçbir işlem yapmadığını savunuyor.

Abraaj, alacaklılar, hissedarlar ve diğer taraflarla şirketin yeniden yapılandırılmasını görüştükten sonra yaptığı açıklamada, “Abraaj’ın yükümlülüklerini düzenli bir şekilde yerine getirmesini sağlayabilmek için teminatlı alacaklılarının derhal durdurma başlatmalarını bekliyoruz” dedi.

BORÇ YAKLAŞIK 1 MİLYAR DOLAR

İki kaynağın verdiği bilgiye göre alacaklıların çoğu, Abraaj’ın borçlarının 90 ila 120 gün boyunca durdurulmasını kabul ettiler. Abraaj’ın toplam borcunun yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu tahmin ediliyor.

Ancak kaynaklar, yatırım yönetimi biriminin satışının devam etmesi için, Abraaj’ın teminatsız alacaklılar da dahil olmak üzere tüm kreditörlerinin desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, teminatsız bir alacaklı olan Kuveyt Sosyal Güvenlik Kurumu (PIFSS) alacağının durdurulmasını kabul etmedi.

Üçüncü bir kaynak ise, Abraaj’ın teminatsız alacaklılarla görüşmelerinin halen devam ettiğini söyledi.

ABD yatırım bankası Houlihan Lokey Abraaj’ın sağlık hizmetleri fonu ile ilgili sorunlarla ilgilenmek üzere görevlendirilmişti.

Wall Street Journal gazetesi PIFSS’in geçen hafta 100 milyon dolarlık bir krediyi ve 7 milyon dolarlık faizi ödemediğini iddia ederek Cayman Adaları mahkemesinde Abraaj aleyhinde dava açtığını duyurmuştu.

Bir kaynağın verdiği bilgiye göre teminatlı alacaklılar paralarını derhal geri alabiliyorlar. Ancak holding içine dağılmış olan varlıkların toparlanmasının yaratacağı gecikme nedeniyle teminatsız alacaklılar paralarını geri almak için beklemek zorunda kalacaklar.

Diğer bir kaynak, PIFSS’ye anlaşmayı kabul etmek için 48 saat bir süre verildiğini ve alacaklıların, Cerberus’tan Kuveytlileri ikna etmesini de beklediklerini söyledi.

Aksi halde Cerberus’a satış sözleşmesi ve Abraaj’ın geleceği de tehlikeye girecek.

REUTERS