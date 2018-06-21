Abraaj Türkiye fonlarını sattı

Türkiye'de dev yatırımları olan Dubaili Abraaj Capital, Latin Amerika, Kuzey Afrika ve Türkiye'deki fonlarını ABD'li Colony Capital'a sattı.

Yörsan ve Hepsiburada gibi dev yatırımlarıyla Türkiye'de adından söz ettiren Dubaili yatırım fonu Abraaj Capital, Latin Amerika, Kuzey Afrika ve Türkiye'deki fon yönetim şirketlerini ABD'li Colony Capital'e sattı.

New York Times'ın haberine göre satışta Bill ve Melinda Gates vakfının Abraaj'ın yatırımlarını sağlık yatırımlarını etik olmayan alanlarda kullandığı iddialarının etkili olduğu belirtiliyor.

Abraaj Group’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre fonun Türkiye’de 7 şirkette yatırımı bulunuyor: Biletall, Netlog, Fibabanka, Hepsiburada, Yörsan, Republika, KFC.

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