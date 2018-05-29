Rus Milyarder Roman Abramovich İsrail vatandaşı oldu. Abramovich'in İngiltere vizesinin uzamasında sorun çıkmıştı.

Retuers'ın İsrail basınından aktardığı bilgilere göre Chelsea futbol takımının sahibi Roman Abramovich'in İngiltere vizesinin süresi doldu.

Rus iş adamı pazartesi günü İsrail vatandaşlığı aldı. Abramovich Tel-Aviv'e taşınacak burada oturacağı bir ev de satın aldı.

İngiltere hükümeti Abramovich'in vize durumuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken İsrail tarafı Abramovich'in İsrail'de olduğunu doğruladı.

11.4 MİLYAR DOLARLIK SERVET

İsrail, kendi topraklarında ikamet etmek isteyen Yahudilere anında pasaport ve vatandaşlık veriyor.

İsrail vatandaşları Birleşik Krallık ülkelerine vizesiz kısa seyahatler yapabiliyor. Fakat bu ülkelerde çalışmak için vizeye ihtiyaç duyuyorlar.

İngiltere Rusya ilişkileri ajan Sergei Skripal meselesinden dolayı gergindi.

Forbes'un rakamlarına göre Abramovich'in 11.4 milyar dolarlık kişisel serveti bulunuyor. Rus iş adamının varlıkları arasında Chelsea futbol takımı ve pek çok Rus enerji şirketinde hisse bulunuyor.