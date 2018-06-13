Acı gerçek: 56 milyon vatandaş fitrelik

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yıl için açıkladığı 19 liralık fitre, asgari ücret ile Türk-İş’in yıllardır yaptığı açlık ve yoksulluk hesaplamalarını alt üst etti. Diyanet İşleri’nin hesabı ile TÜİK ve Türk-İş’in verileri üzerinden hesap yapan Tüketici Hakları Derneği, ülkedeki 56 milyon vatandaşın açlık sınırının altında kaldığı için fitrelik hale düştüğünü açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir kişinin bir günlük gıda ihtiyacının parasal karşılığını 2018 yılı için 19 lira olarak hesapladı. Bu hesaba göre, yaşlılık ya da hastalık gibi zorunlu nedenlerle orucunu tutamayan Müslümanların, her bir gün için yoksullara 19 lira fitre vermesi gerekiyor. 19 lira, bir kişinin sabah, öğlen ve akşam yemeği olmak üzere bir günlük gıda ihtiyacını karşılayacak tutar olarak belirlendi. Diyanet'in hesabına göre, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin sadece gıda ihtiyacını karşılayabilmesi için ayda 2 bin 280 liralık gıda harcaması yapması gerekiyor. Bu tutara, gıda dışında kalan giyim, ulaşım, barınma gibi temel harcamalar dahil değil.

ASGARİ ÜCRET 677 LİRA EKSİK KALIYOR

Türkiye'de açlık sınırını 31 yıldan bu yana Türk-İş hesaplıyor. Türk-İş'in Mayıs sonu itibariyle yaptığı son hesaplamada açlık sınırı bin 686 lira düzeyinde gerçekleşti. Buna göre, aynı zamanda açlık sınırını ifade eden Diyanet'in fitre hesabı, Türk-İş'in hesapladığı açlık sınırının 594 lira aşağıda kaldığını ortaya koydu. Türk-İş yıllardır, açlık sınırının asgari ücretin hesabında kullanılmasını ve çalışanlara açlığa düşmeden hayatlarını sürdürebilecekleri bir taban ücretin ödenmesini talep ediyor, ancak hükümet bu hesabı dikkate almıyor. Hükümet ile işveren temsilcilerinin ortak oyuyla bu yıl için asgari ücret bin 603 lira olarak belirlenmişti. Diyanet'in fitre hesabı, resmi asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin sadece asgari gıda ihtiyacı için gereken 2 bin 280 liranın bile 677 lira altında kaldığını da ortaya koymuş oldu.

56 MİLYON VATANDAŞ FİTRELİK

Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Diyanet'in bir kişinin bir günlük asgari gıda ihtiyacını belirleyip onun üzerinden fitreyi hesapladığını, dolayısıyla belirlenen fitre tutarının aynı zamanda açlık sınırını da gösterdiğini söyledi. Tüketiciler olarak Türk-İş'in açlık ve yoksulluk verileriyle TÜİK'in yüzde 10'luk hane halkı gelirleri üzerinden kendilerinin de bir hesap yaptıklarını anlatan Çakar, “Bu veriler gösteriyor ki Türkiye nüfusunun en az yüzde 70'i açlık sınırının altında yaşıyor. Diyanet İşleri, fitrenin yoksullara verilebileceğini söylüyor. Dolayısıyla bu yüzde 70'lik kesim, yani yaklaşık 56 milyon vatandaş aynı zamanda fitrelik durumda. Yani 56 milyon tüketici fitre almayı hak edecek kadar yoksulluk ve açlık sınırında yaşıyor” dedi.

Tablo: Açlık ve yoksulluk sınırlarıı:

Türk-İş'in açıkladığı yoksulluk sınırı (Aylık-4 kişi): 5 bin 492 TL

Türk-İş'in hesapladığı açlık sınırı (Aylık-4 kişi) : Bin 686 TL

Türk-İş'e göre 1 kişinin 1 günlük gıda ihtiyacını karşılayacak tutar: 14 TL

Diyanet'e göre 1 kişinin 1 günlük gıda ihtiyacına karşılık gelen fitre tutarı: 19 TL

Fitre tutarına göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması: 2 bin 280 TL