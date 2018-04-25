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Acun: Faktoring borçlarımızı bankalara almak istiyoruz

Televizyon patronu ve yapımcı Acun Ilıcalı faktoring borçlarını bankalara almak istediğini belirtti.

android-time 14:39 25 Nisan 2018
Haberler Ekonomi
Acun: Faktoring borçlarımızı bankalara almak istiyoruz
Televizyon patronu ve yapımcı Acun Ilıcalı faktoring borçlarını bankalara almak istediğini belirtti.

Bloomberg’e verdiği özel röportajda Ilıcalı, “Faktoring borçlarımızı bankalara almak istiyoruz. Çünkü arada 4-5 puan gibi ciddi bir fark var. Ayrıca Türk Lirası kredilerimizi daha cazip faiz imkanı sağlayan döviz cinsi kredilere çevirmek istiyoruz. Bu hızla gidersek birkaç yıla dünyanın en büyük televizyon prodüksiyon şirketi olacağız. Para benim için benzin. Büyümek için benzine ihtiyacım var” diyor.

Tahvil ihracı için bir dönem nabız yokladıklarını, halka arz için gelen teklifleri ise şimdilik geri çevirdiklerini belirten Ilıcalı, şirketin yurt dışı büyümesini tamamlayıp gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının ardından halka arz planladığını söyledi.

Son güncelleme: android-time 17:2525.04.2018
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