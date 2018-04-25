Adem Bey ve oğulları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski genel sekreteri Prof.Dr. Adem Baştürk’ün eski ortağı olduğu ve şu an oğulları tarafından yönetilen Rast Mühendislik ile Derya Mühendislik 2011 yılından bugüne İBB ve İSKİ’den yaklaşık 6.5 milyon liralık ihale aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı şirketleri tarafından açılan bir çok kamu ihalesi sessiz sedasız Rast Mühendislik ve Derya Mühendislik şirketlerine verildi. Bu iki şirketin ortak özelliği eski milletvekili ve eski İBB Genel Sekreteri Adem Baştürk'ün ailesine ait olması. Kamu ihalelerini toplayan aile şirketlerinden Rast Mühendislik Limited Şirketi, 1994 yılında kuruldu. Prof. Dr. Adem Baştürk'ün oğlu Ahmet Harun Baştürk, 2004 yılında Rast Mühendislik Limited Şirketi'ne müdür olarak girdi. 2006 yılında kardeş Fazıl Baştürk de şirketin müdürlerinden biri oldu. 2008 yılında şirketin ortaklık yapısı değişti. Adem Baştürk ve oğlu Fazıl Baştürk şirketin iki büyük ortağı haline geldi. Adem Baştürk hisselerini 29 Haziran 2009 tarihinde Fazıl Baştürk'e devrederek şirketin yönetiminden ayrıldı. Şu an şirketin yönetiminde Adem Baştürk'ün oğulları Fazıl ve Ahmet Harun Baştürk bulunuyor. Ahmet Harun Baştürk aynı zamanda THY Satış Başkanı.

5 YILDIR ARITMA TESİSLERİNİ YÖNETİYORLAR

Baştürk ailesine ait şirket İBB'den yıllar içerisinde bir çok ihale aldı. Bu ihalelerin başında İSKİ'nin çevre yönetimi ihalesi geliyor. Çünkü şirket, bu ihaleyi iki yıl üst üste kazandı. İSKİ'nin, Çevre Yönetim hizmeti almak üzere 2014 yılında düzenlediği ihaleyi kazanan Rast Mühendislik ile 593 bin 460 liralık sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre Rast Mühendislik, 15 Eylül 2014'ten 15 Eylül 2017'ye kadar arıtma tesislerinin yönetimini üstlendi. Sözleşmenin süresi dolunca İSKİ 20 Temmuz 2017'de tekrar çevre yönetimi hizmet ihalesine çıktı. İhaleyi 767 bin 520 liralık teklifi ile yine Rast Mühendislik kazandı. Baştürk ailesine ait şirket ile 28 Eylül 2017-28 Eylül 2019 arasında İSKİ'nin 67 arıtma tesisini yönetmek üzere sözleşme yapıldı. Böylece Rast Mühendislik 2014'ten 2019'a kadar İSKİ'nin 5 yıllık çevre yönetimi işini tek başına üstlenmiş oldu.

MELEN PROJESİNE DE GİRDİLER

İSKİ'nin 2017 yılında yaptığı 175 bin liralık Melen Atıksu Arıtma Tesisi Planlaması işi, 2016 yılının Aralık ayında gerçekleştirdiği 145 bin liralık Silivri Danamandıra İçme Suyu Arıtma Tesisi projesi ihalelerini de Rast Mühendislik kazandı. İBB'ye bağlı şirketlerden İSTAÇ'ın 2016 yılında açtığı “Termal Bertaraf Tesisi Ön Fizibilite, Fizibilite Raporu Hazırlanması ve ÇED Kararı Alınması” işi ihalesi de 165 bin liraya Rast Mühendislik şirketine verildi. Böylece Rast Mühendislik 4 yılda toplam 1 milyon 845 bin 980 liralık ihale almış oldu.

DERYA MÜHENDİSLİK 4.5 MİLYONLUK İHALE ALDI

Adem Baştürk'ün eski yönetim kurulu üyesi olduğu ve şuan yönetiminde yine oğulları Adil Baştürk ile Fazıl Baştürk'ün bulunduğu Derya Mühendislik Şirketi de bir çok kamu ihalesi aldı. Bu şirket de İSKİ'nin düzenlediği ihalelerin adeta abonesi olmuş durumda. İSKİ'nin 2016'da açtığı 140 bin liralık içme suyu tesisleri projelendirme ihalesi bu şirkete gitti. İSKİ'nin 2015 yılında gerçekleştirdiği 565 bin 660 liralık atık suyu ve yağmursuyu tesisleri projelendirme ihalesini, 249 bin lira bedelli içme suyu tesisleri projelendirme işini, 138 bin liralık içme suyu tesisleri projelendirme ihalesini, 287 bin 750 lira bedelli atık su ve yağmursuyu tesisleri projelendirme ihalesini olmak üzere toplam 4 ihaleyi Derya Mühendislik aldı. 2014 yılında da 640 bin liralık ve 480 bin liralık iki ayrı içme suyu tesisleri projelendirilmesi işi ihalesi Derya Mühendislik şirketine verildi. Derya Mühendislik 2011 yılında İSKİ'nin açtığı iki büyük ihaleyi de kazandı. “Muhtelif havzalarda içme suyu tesisleri hizmet yapıları proje hazırlama ve danışmanlık hizmeti” için açılan biri 1 milyon 136 bin 891 liralık, diğeri 923 bin 973 liralık iki ayrı ihaleyi de Derya Mühendislik aldı. Bu şirketin 7 yılda aldığı kamu ihalelerinin bedeli de 4 milyon 561 bin 274 lirayı buldu.

İŞLERİ RAST GİTMİŞ

CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, Baştürk ailesine ait Rast Mühendislik ve Derya Mühendislik şirketlerinin 2011'ten bugüne İBB ve bağlı şirketlerden toplam 6 milyon 407 bin 254 liralık ihale topladığına dikkat çekerek “Bu şirketin işleri Adem Baştürk faktörü olmasa bu kadar ‘rast' gidebilir miydi? Yine eşe dosta yandaşa giden ihaleler ile karşı karşıyayız. Adem Baştürk emekli olup 2014'te İBB'den ayrıldı ama aile şirketi aracılığı ile ihaleleri toplayarak ilişkilerini sürdü. Bundan sonra da bu şirkete verilecek ihalelerin yakın takipçisi olacağız” dedi.

ERDOĞAN İLE BİRİKTE YARGILANDI

Prof. Dr. Adem Baştürk, 1994 yılından itibaren İBB'de genel sekreter yardımcılığı ve genel sekreterliği görevlerinde bulundu. 2002'de milletvekili seçilen Baştürk, 2009'da yeniden genel sekreter olarak İBB'ye döndü. Baştürk, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından emekliye ayrılarak görevini bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde Erdoğan ile birlikte aynı yolsuzluk davasında yargılandı. Baştürk hakkındaki “zimmet, ihaleye fesat karıştırmak, görevi ihmal” suçlamaları, 3 Kasım 2002’de milletvekili seçilmesinin ardından düştü.