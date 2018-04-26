Adli sicil kaydı nereden ve nasıl alınır? Adli sicil kaydının silinme süresi

Halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı, vatandaşın Devlet tarafından tutulan suç kaydı olarak tanımlanır. Adli sicil kaydı nereden alınır? Adli sicil kaydının silinmesi ne kadar sürer? Haberimiz bu sorulara cevap vermektedir...

İş başvuruları başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş tarafından istenen adli sicil kaydı ya da halk dilinde “sabıka kaydı” nereden ve nasıl alınır? Adli sicil kaydı nasıl silinir? Hepsi haberimizde…

ADLİ SİCİL KAYDI NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Adli sicil kayıtları gizli tutulan ve önceki dönemlerde sadece Adliyelerden alınabilen bir evraktı. Adli sicil kaydı, kişilerin kendisine, 18 yaşından küçükse anne babasına, vekâlet sunma koşuluyla kanuni temsilcisine ya da istemleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Adli sicil kayıtları Adliyelerde bulunan Adli Sicil Müdürlüklerinden, Kaymakamlıklardan, yurt dışında Büyükelçiliklerden ve artık e devlet sistemiyle internet üzerinden kolaylıkla alınabilmektedir.

E DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN SABIKA KAYDI NASIL ALINIR?

Daha önceleri sadece Adliyelerden alınabilen adli sicil kaydı yaşanan yoğunluklar yüzünden zaman kaybına neden oluyordu. Şimdilerde e Devlet üzerinden bu belgeyi almak dakikalar sürüyor. Şimdi yapmanız gerekenleri adım adım anlatacağız…

1- https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi bağlantısına tıkladığınızda ilk olarak e Devlet kimlik doğrulama sayfası açılacaktır. Bu sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” sekmesine tıklayın.

2- Kimliğimi şimdi doğrula sekmesine tıkladıktan sonra sisteme giriş sayfası açılacak. Bu sayfada istenen e devlet şifresi ve TC kimlik numaranızı eksiksiz girdikten sonra “Sisteme Giriş Yap” sekmesine tıklayın.

3- Ardından sabıka kaydı alma ile ilgili bilgilendirme sayfası açılacak. Sayfanın en altında “Yukarıdaki Bilgilendirme Yazısını Okudum” ibaresinin yanındaki kutucuğu işaretledikten sonra devam sekmesine tıklayın.

4- Bu işlemin ardından ekrana nüfus bilgileriniz gelecek. Bu sayfada sırasıyla Kurum Türü, Belgenin Neden Verileceği, Belgenin Nereye Verileceği hanelerini doldurun ve son olarak “Sorgula” sekmesine tıklayın.

Adli sicil kaydınız bulunmuyorsa “YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL KAYDI YOKTUR” ibaresiyle karşılaşırsınız. Eğer adli sicil kaydınız varsa bunun detayları yine bu alanda gözükmektedir. Bu belgeyi indirmek veya yazdırmak için sağ üstte bulunan “DOSYAYI İNDİR” seçeneğine tıklamanız ise yeterlidir.

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ADLİ SİCİLE HANGİ BİLGİLER EKLENİR?

Adli sicil kaydında, Adli Sicil Kanunu Madde 4 uyarınca tanımlanan bilgiler işlenir:

– Hapis cezası kararı,

– Hapis cezasının ertelenmesi kararı,

– Adli para cezaları,

– Seçenek yaptırıma çevrilen kısa süreli hapis cezası,

– Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalı ile ilgili karar,

– Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,

– Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,

– Ceza zaman aşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,

– Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,

– Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar işlenir.

ADLİ SİCİLE HANGİ BİLGİLER KAYDEDİLMEZ?

– Adli Sicil Kanunu Madde 5 uyarınca:

– Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,

– Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,

– İdarî para cezasına ilişkin kararlar adli sicile kaydedilmez.

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ADİL SİCİL KAYDI NE ZAMAN VE NASIL SİLİNİR?

Adli Sicil Kanunu, adli sicil kaydının ne zaman ve nasıl silineceğini açıkça ifade etmiş, uygulamada oluşan tereddütler ise Yargıtay içtihatları yoluyla giderilmiştir. Buna göre adli sicil kaydı:

1- Eğer ceza ve güvenlik tedbirinin infazı tamamlanmışsa adli sicil kaydı infazın tamamlanmasıyla kendiliğinden silinmelidir. İnfazın tamamlanmasından anlaşılması gereken, ceza hapis cezasıysa bihakkın tahliye tarihi veya denetim süresinin son bulduğu tarihtir. Ceza adli para cezası ise, adli para cezasının ödendiği tarih veya tazyik hapsine çevrilmişse cezaevinden çıkış tarihidir. Örneğin, 3 yıllık kesinleşen cezası için 01.01.2016 tarihinde cezaevine giren, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak 01.01.2017 tarihinde tahliye edilen bir kişinin adli sicil kaydı ( sabıka kaydı ) 01.01.2019 tarihinden sonraki gün silinebilir hale gelecektir.

2- Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık halinde adli sicil kaydı silinir.

3- Ceza zamanaşımının dolması veya genel af veya kişinin ölümü halinde adli sicil kaydı silinir.