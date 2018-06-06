Ağbal: Benzinin masrafı 300 milyon TL

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan itiraf gibi açıklama... Ağbal benzin fiyatlarında ÖTV'nin sabitlenmesinin devlete masrafının 300 milyon TL olduğunu söyledi. Maliye Bakanı benzinin fiyatında bugüne kadar 19 kuruş, motorinde ise 17 kuruş indirim yapıldığını anlattı. Resmi hesaba göre benzin fiyatını durdurmak için devletin günlük kaybı 15 milyon TL.

Maliye Bakanı Naci Ağbal sabitlenen benzin ve akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu. Ağbal burada yaptığı açıklamada benzinin fiyatının 6 lira 24 kuruşa sabitlenmesinin devlete bugüne kadar masrafının 300 milyon TL olduğunu söyledi!

İşte Ağbal’ın NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalar:

Türkiye uluslararası şeffaflık listesinde 32. sırada. Türkiye bütün ölçüleri bütün standartları karşılıyor. Türkiye mali şeffaflık açısında örnek gösterilen bir ülke. Eskide Sayıştay denetimi mi vardı Sayın Kılıçdaroğlu?

2017 yılının başında kamu maliyesinde bir genişleme yaptık. 15 Temmuz hain darbe girişiminin oluşturduğu hasarlar ekonomiyi etkliliyordu. Bu genişleme ekonomide bir canlılık getirdi. 2017’de 7.4 büyüdük. 2018’in ilk çeyreğindeki canlılık bunun sonucu. Vatandaşa herhangi şekilde etki edecek bir düzenleme yapılmayacak. AKP hükümetleri olarak ekonominin gereği neyse yapmaktan kaçınmadık.

Önemli olan kamu maliyesindeki izleyeceğimiz politikalarla para politikası uyumunun tam olarak sağlanması. Kamu maliyesi bu sıkılaştırmaya destek verecek. Yüzde 1’lik bir tedbirle bir sıkılaştırma yapmak mümkün.

Petrol fiyatlarında son zamanda hızlı bir hareketlenme var. Yaşanan artışlar tüketiciye yansımıyor. Bunun yerine ÖTV’de düzenlemeler yapıyoruz. Uygulamaya başladığımız tarihten itibaren benzinde 19 kuruş motorinde 17 kuruş vergi indirimi yaptık. Bu indirimlerden kaynaklı bu güne kadar oluşan maliyet 300 milyon lira.