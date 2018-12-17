AGİ ne kadar? AGİ’ye Ocak 2019’da ne kadar zam gelecek?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkesin faydalanabildiği AGİ yani Asgari Geçim İndirimi yıllık olarak zamlanıyor. AGİ yılbaşı yaklaştıkça merak konusu oluyor. Peki Ocak 2019'da AGİ ne kadar olacak?

Maaşlara ek olan ve her ay ödenen AGİ birçok kişi tarafından merak ediliyor. AGİ rakamları asgari ücrete yapılacak zamdan sonra belli olacak. İşte 2018 yılı AGİ rakamları…

AGİ NASIL HESAPLANIR??

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5’er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15’lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

2018 AGİ NE KADAR OLDU?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 rakamları Ocak ayında belli oldu. 2017 yılında evli ve eşi çalışanlar için 133 TL olan AGİ 2018'de 152 TL oldu. Asgari Geçim İndirimi her yıl asgari ücretin brütü üzerinden belirleniyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi şöyle:

Bekar: 152,18 TL

Evli, eşi çalışmayan: 182,51 TL

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu: 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışan: 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu: 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu: 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu: 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu: 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu: 258,70 TL