Aile yardımı ne kadar oldu? 2018 aile yardımı hesaplama

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202. maddesine göre evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı ne kadar oldu? Aile yardımı hesaplama ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Milyonlarca memurun Temmuz zammı ile birlikte aile yardımı da artmış oldu. Peki aile yardımı ne kadar oldu? Aile yardımı hesaplama nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

AİLE YARDIMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Memurlara çalışmayan eşleri için 2.134 gösterge rakamıyla aylık maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden aile yardımı ödemesi yapılmaktadır. Çocuk yardımı ise her bir çocuk için 250 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunan tutar kadar üzerinden hesaplanmaktadır. 72 aylık ve daha küçük olan çocuklar için ise 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunan tutar kadar aile yardım ödeneği ödenmektedir.

Ayrıca 2018 ve 2019 yılları için yapılan toplu sözleşmede en az %40 engelli çocuğu olan memurların aile yardım ödeneği %50 artırımlı olarak ödenmesi yönünde hüküm yer almaktadır.

AİLE YARDIMI TEMMUZ ARALIK 2018 NE KADAR OLDU?

Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayılarının açıklanmasının ardından 2018 yılı Temmuz-Aralık ayları arasında memurların çalışmayan eş ve bakmakla yükümlü olan çocukları için alabileceği aile yardım tutarları belli oldu.

2018 yılı ikinci yarısında yani Temmuz-Aralık döneminde memurların çalışmayan eş ve çocukları için alabilecekleri aile yardım tutarları şöyledir:

Çalışmayan eş için aile yardımı: 251,68 TL

72 aya kadar olan çocuk aile yardımı: 58,97 TL

72 aydan büyük çocuk için aile yardımı: 29,49 TL

%40 özürlü raporu olan çocuklar için ilgili çocuk yardımları %50 artırımlı ödenecektir. Aile yardımı ödemeleri herhangi bir kesintiye tabi değildir.